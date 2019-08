”Då kanske hon kan utmana pojkarna...”

Obesegrad som treåring och bäst i kullen som fyraåring. Mellby Free fortsätter att utvecklas och frågan är om hon inte är Sveriges just nu bästa sto. Och än har hon inte nått sitt max.

– I år är ett mellanår. Vi årsdebuterade henne sent och har matchat snällt för att låta henne få det här året att växa in i högsta klassen. Kanske blir det någon mer stoelit och kanske vågar vi prova guld, men vi hoppas ha en häst som kan bli ännu bättre till nästa år, sa Björn Goop sedan han enkelt tagit ledningen från innerspår och låtit Mellby Free sprinta undan till överlägsen triumf i Henning Kraffts Minne.

– Hon var jättefin hela vägen och gick i mål ganska oberörd. Hon fick ett tufft lopp senast, vilket jag inte var helt nöjd med, så det var skönt att hon fick ett snällt lopp i dag.

Färjestadtränaren nöjde sig inte heller med att visa upp Mellby Free på Åby. I den efterföljande V86-avdelningen på Solvalla kördes hans Rajah Silvio till seger av Carl Johan Jepson och senare under kvällen tog han själv hem anrika Count’s Pride-Pokalen med sin lovande treåring Cruise.

– Han har tränat på bra och känts fin hela tiden. Lite spänd och nervös har han varit och vi har varit försiktiga och gett honom snälla lopp, men nu känns det som att han har blommat ut lite extra, sa Goop, som också satte dit Magnus Dahléns tuffing Vischio Holtz i långloppet.

– Det har varit en fantastisk kväll. Jag är jättenöjd med det här! sa segerstaplaren.

”Utvecklas på ett sjukt fint sätt”

Quick Pay-Pokalen för de treåriga stona kördes också på Åby under kvällen och där hade Adrian Kolgjinis Sashay My Way uppvisning när hon lämnade motståndet till överlägsen seger från ledningen.

- Hon utvecklas på ett sjukt fint sätt hela tiden. I dag öppnade hon bättre än vad jag hade väntat mig och hon vann på en 12-tid. Man kan inte förvänta sig en bättre prestation, sa Kolgjini.

29 562 för åtta rätt

Italienske toppkusken Pietro Gubellini gästade Solvalla och sedan han serverat Anthara Bi en riktig smörresa spurtade det treåriga stoet till skrällseger. Övriga V86-lopp på Solvalla vanns av Victor Gentz-tränade Crazy And Quick (Kim Eriksson) och Reijo Liljendahls Ti Amo Face (Erik Adielsson). Det gjorde att alla rätt på V86 delade ut 29 562 kronor.

Ola Johansson, Kanal 75