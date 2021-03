”Då kommer de inte kunna stoppa mig...”

Enligt Per-Anders Gråberg själv började inte karriären som jockey särskilt lovande. Men han höll i och ut och har nu tagit en given plats i galoppsportens historia som en av de mest framstående svenska jockeys genom tiderna. Han har över 1800 segrar och har ridit in över 136 miljoner kronor och tävlat i stort sett i alla länder, förutom i USA.

I historien om honom står det att han av en ren slump hamnade i galoppsporten. Och det stämmer förvisso. Men när han själv berättar om sin bakgrund och sitt intåg i sporten känns inget mer naturligt än att det var på hästryggen ”P-A” skulle hitta hem.

”Gav mig fan på att lära mig”

Per-Anders Gråberg växte upp i Stockholmskommunen Järfälla, men föräldrarna hade ett lantställe i Waxholm och när han var 12 år flyttade galopptränaren Bisse Lundgren in på granngården. Det var där han fick sin första kontakt med hästar när han och hans syster började hjälpa till på somrar och skollov.

– Bisse sa på skoj en sommar när jag var 13-14 år: ”Du har så små fötter, du kommer aldrig att bli så stor – ska du inte bli jockey?”.

Tack vare Bisse Lundgren kom han in i sporten, en ”fartdjävul” tändes i honom efter en skentur längs gamla Bogesundsvägen och sen dess har han aldrig tvekat på galoppen.

– Jag är dyslektiker och hade det alltid jobbigt i skolan. Jag frågade mina föräldrar om jag fick ta ett sabbatsår för att testa på att jobba i stallet. Det fick jag självklart och sen blev jag lärling. Jag har aldrig gått i skolan sen dess. Det har varit en lång väg till att komma dit jag är i dag. Jag var dålig som lärling men jag gav mig fan på att jag skulle lära mig. Tillslut började bitarna falla på plats.

Det svåraste som nykläckt jockey var att öva upp känslan för hästen, menar Per-Anders Gråberg. Samspelet mellan häst och ryttare är avgörande för att lyckas på tävlingsbanan. ”P-A” fick inte med sig det naturligt utan fick traggla för att finna den.

– I dag kan man hoppa upp på en häst som man aldrig sett förut och tävla. Det är inga problem. Det kommer med rutin. En del har det där med sig från början och har mer känsla för djur och kanske har de ridit på ridskola eller kommer från en annan hästvärld. Då är det säkert lite lättare.

”Det är ett samspel – det är viktigt”

Per-Anders Gråberg fortsätter:

– Jag kom in på sporten eftersom jag tänkte att jag kunde hålla på med hästar lika gärna som jag kunde hålla på med fotboll eller stå på ett par skidor. Jag valde hästar som mitt yrke mer än på grund av kärleken för hästarna. Sen har självklart kärleken till hästarna och djur kommit med åren.

– De ger tillbaka så mycket mer utöver vinster och sånt. Man har lärt sig att uppskatta djuren. Och det går säkert hand i hand, att det inte är förrän man börjar uppskatta dem som man kunde få de springa så fort som möjligt. Det är ett samspel, det är viktigt.

För att förkovra sig inom galoppsporten spenderade Per-Anders Gråberg fem vintrar i USA under 90-talet och jobbade då åt den legendariska galopptränaren Richard E. Mandella.

Och han är erkänd för sitt stora hästkunnande.

– Många av de här riktigt stora tränarna är mycket inne på horsemanship och tycker sig kunna läsa hästarnas tankar, och lite av det kan man förstå. Det ligger nog mycket i det, säger ”P-A” och minns tiden hos Mandella:

– Han var väldigt mycket sån som kunde läsa av hästarna genom att titta dem i ögonen. Han är den bästa tränaren jag någonsin har träffat på, mycket för att han hade en fruktansvärt fin kontakt med hästarna. Han såg alla som individer, han gick nästan och pratade med dem varje morgon och frågade vad de ville göra. Det finns mycket av det i sporten, det finns det. Sen ska man inte överdriva den biten heller men man får en väldig närhet till hästarna.

Om olyckan: ”Stelopererat nackkotor”

Per-Anders Gråberg red sitt första lopp 1991 men han hann rida runt 50 lopp innan första segern kom sommaren 1992. Under i stort sett hela 90-talet jobbade han heltid i stallet, i början på 1995 blev han proffs men han fortsatte jobba för fullt fram till 1998. Då började han frilansa – och det har han gjort sen dess. Dagarna går då ut på att träningsrida hästar åt tränare på morgnarna och sedan åka på tävlingar.

Hur tufft är det att vara jockey?

– Det är ganska tufft. Alla jockeys rider på morgonen men det är ju löpridningen vi lever på här i Skandinavien. Utomlands där sporten är lite större är det som i många andra sporter att ägare och tränare knyter kontrakt med en jockey. Då har du ändå kontraktpengar. Här hemma tar vi alla samma ridpeng.

– Det är 500 kronor per tävlingstillfälle och tio procent av prispengarna. Det vill till att man vinner ganska mycket löp och drar in pengar till sina kunder. Man måste rida in ganska mycket pengar till ägarna för att det ska bli något över till mig.

Per-Anders Gråberg om montésatsningen – Jag red några lopp när det var nytt i Sverige. Jag red uppvisningslopp tillsammans med fyra andra jockeys. Jag råkade vinna det och sen när de skulle skriva ut nya löp så frågade de om jag inte ville ta licens. – Det var många sura miner för de trodde att jag bara skulle få licensen för att jag var jockey men jag fick gå alla kurstillfällen på Solvalla. Det var precis likadant för mig som för alla andra. Varför slutade du att rida monté? – Jag red ett par år men när det aldrig blev större än vad det blev och man inte red mer än ett löp så tog det för mycket tid helt enkelt. Det var också då jag började rida mer galopplöp. Då kände det dumt att köra bil ett par timmar för ett lopp och så kanske det blev galopp från start. Då hade man missat den kvällen med familjen. – Här ska man vara där ett par innan loppet för att värma och sen vänta tills loppet. Det tar väldigt mycket tid, men det var jätteskoj att pröva. Men det rann ut lite i sanden. Visa mer

I september förra året var Per-Anders Gråberg med om en olycka. Han red lopp i danska Odense när han föll illa och ådrog sig frakturer på tre nackkotor.

– Det var framför allt två frakturer på C5 och C6 som såg ganska illa ut. Sen även den disken mellan de två kotorna som de blev tvungna att byta ut. De fick skrapa bort den andra som var trasig. Nu har jag stelopererat femman och sexan. Men jag hade väldigt tur för det kom aldrig åt någon nerv, jag har aldrig haft någon förlamningstendens. Jag har hela tiden haft rörlighet vilket varit väldigt skönt så klart.

Sen dess har stjärnjockeyn inte synts till i sadeln och tvingats till karriärens längsta uppehåll från sporten. Men han har ihärdigt och målmedvetet tränat upp sin kropp för comeback när säsongen drar i gång på allvar i april.

– Läkarna har sagt att jag får börja rida igen någon gång i början på april, då kan de inte stoppa mig, det är så gott som läkt nu. Vi har väntat så länge som möjligt. Om jag skulle gå i väg och rida hästar nu, med garanti för att jag sitter kvar, är det ingen fara. Men skulle jag trilla av innan april finns det en risk att något gått sönder.

”Visste vad hon gav sig in på”

Förutom en fraktur på ryggen 2009, ett par brutna revben och fingrar, säger Per-Anders Gråberg sig vara lyckligt lottad när det kommer till skador.

Han har alltid vetat om risken och till exempel har det fram till ganska nyligen inte funnits något försäkringsbolag som velat ta sig an jockeys. Hans familj är även de medvetna om hans riskabla yrke men de är överens om att det inte är något de ska gå runt och oroa sig för.

– Min fru och jag träffades genom galoppen. Vi jobbade i samma stall hos Bruno Nilsson där jag blev professionell. Hon visste vad hon gav sig in på från början. Min äldsta dotter rider väldigt mycket, mest fälttävlan och jag tycker nästan det ser farligare ut. Min yngsta dotter spelar fotboll.

– Nej, men det är klart de är medvetna om risken men det är inget de går och tänker på tror jag. De vet att det kan hända men samtidigt kan jag bli påkörd på parkeringsplatsen vid Ica också. Man ska ha respekt för det men man ska inte gå runt och tänka på det.

Drömmer om att rida i USA

I början av karriären hade han två indikationer på när det är dags att trappa ned.

När han fyllt 50 år eller när han tagit 2000 segrar.

– Jag blir 47 år i sommar och har runt 1850 segrar så de kommer väl ganska nära inpå. Det är nog få, om ens någon, i Skandinavien som kommit upp i så många vinnare. Men det är väl lite skämt i det, jag kommer att köra på så länge det känns bra och funkar. Jag tycker bara det är kul om folk tycker att jag gör ett bra jobb.

– Men det hjälper inte att jag tycker att det är roligt om jag inte har kunder som vill ge mig bra hästar. Det är en materialsport. Det är väldigt viktigt att jag kan komma tillbaka nu och visa att jag är på samma nivå. Börjar mina normala kunder backa blir det väldigt svårt för då har jag inget att tävla på. Det är svårt att säga när karriären tar slut.

Har du några drömmar kvar du vill uppfylla?

– Jag har alltid haft en dröm om att rida lopp i USA eftersom att jag var där under fem vintrar men jag var inte bra nog då. Det är en dröm jag alltid haft med mig från väldigt tidigt i min karriär, det är väl det man känner man har lite ogjort.