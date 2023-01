”Chefen” kommer segerstrida här

Perfekt uppladdning inför V75 är att spana in Vincennes tävlingar.

Miljonspelet High Five avgörs 15.15 på eftermiddagen och jag tycker mig hittat en rolig outsider jag tror starkt på. Vi har dessutom flera svenska inslag i Prix de Vic Sur Sere som avgörs över 2850 meter på Vincennes stora bana.

Loppet är öppet för sexåringar som tjänat maximalt 205 000 euro och min vinnare står perfekt inne.

■ 16 First Blood har nämligen tjänat 204 613 euro och står verkligen perfekt inne i propositionen. Hästen var med i EM för femåringar i oktober och var fyra där, före hästar som Hooker Berry, Happy Valley och Önas Prince. Visserligen efter en fin resa, men ändå en mycket fin merit. Senast blev det startgalopp i Prix Tenor de Baune men skulle hästen få det att stämma tycker jag inte han är sämre än någon annan här. Han är bortvald av Jean-Michel Bazire, men Christophe Martens körde bland annat i EM för femåringar och han får mitt förtroende denna gång.

■ Med i segerstriden borde även ”chefen” vara. Jean-Michel själv kör 13 Hurella som visade smällform vid segern senast. Att det är längre distans denna gång tror jag inte ska vara något större minus och hon hör hemma långt upp på kupongen.

■ Loppets svenskluring tycker jag är 2 Devs Definitif. Hästen gör fjärde starten i regi Tomas Malmqvist och inledde med en andraplats på Wolvega och en positiv fjärdeplats på Vincennes. Tyvärr följde han upp det med en galopp i söndags men man testar direkt igen och skulle Devs Definitif få en fin resa kan han vara en skräll som flyger lågt över upploppet.

■ Den tredje Bazire-hästen som får plats på min kupong är 8 Have Seven som körs av sonen Nicolas Bazire. Hästen har fyra raka pallplatser och var bra tvåa bakom Hurella senast. Have Seven har fin statistik barfota och tävlar återigen utan dojor.

■ Avslutningsvis tar jag med 6 Hold Up Du Digeon. Frankrikes kusk-champion Eric Raffin har alltid flera hästar att välja mellan och denna gång föll valet på Hold Up Du Digeon. Senast var han ute över 2100 meter och att det är längre distans nu är ett plus. Värd att passa!

■ Bazires fjärde häst i loppet är 1 Hulken Sisu som vi känner igen efter att länge ha varit i Frode Hamres regi och ofta dykt upp på V75. Han står lite tufft inne men har kapacitet för att kunna vara med och utmana om en topp fem-plats ändå. Även Jim Oscarsson har en häst i loppet i 3 Florist. Stoet fick inte med sig något från sin Frankrike-debut, ska tävla med skor fram denna gång och får nog svårt att utmana.

Rank: 16-13-2-8-6.