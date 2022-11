Brutala värderingen: Två miljarder kronor

Att hästen Flightline är något alldeles extra är det få hästintresserade som missat.

Så sent som i helgen krossade fyraåringen galoppeliten i Breeders Cup Classic och tog hem vinstsumman på runt 65 miljoner kronor.

”Flightline är den bästa hästen jag någonsin sett. Jag är ännu mer övertygad nu. En fantastisk atlet”, skrev den välkända galoppjournalisten Ray Paulick på Twitter då.

En insats som knappast sänkte det redan skyhöga värdet på hästen, som nu gjort sitt på tävlingsbanan.

”Värd mer än ett flygplan”

Nu väntar i stället avel och i helgen såldes en andel på 2,5 procent i hästen för cirka 50 miljoner kronor. En andel som lär bli värd betydligt mycket mer. Den engelska tabloiden The Sun skriver att hästen väntas betäcka 180 ston per år och att hästen kommer att dra in hundratals miljoner varje år till ägarna.

I dag värderas det fyrbenta fartfenomenet till runt två miljarder kronor totalt.

”Flightline är värd mer än ett helt nytt Boeing 787 Dreamliner”, skriver journalisten Andrew Brown, och syftar på det tvåmotoriga jetplanet från 2018.