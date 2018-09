Bra läge och stigande form – han har toppchans i spets

ANALYSER, RANKING OCH TIPS

V75 – del 1

V75 – del 2

BÄSTA SPIKARNA

V75-3: 1 Emile Zola Sisu

Startspåren har stor betydelse. Och Emile Zola Sisus värsta konkurrenter börjar från sämre lägen. Hästen är snabb iväg och kommer att bli svårfångad om han är vid sunda vätskor.

V75-5: 3 Disco Volante

Disco Volante har stigande form och ett perfekt läge bakom bilen. Det blir laddning för spets och i den positionen ska han ha en mycket bra chans att vinna loppet.

SPETSDRAGEN

V75-2: 1 Fame Boko

Vi tror på bra spetschans från innerspåret och väl i den positionen borde hon kunna freda sig hela vägen om formen är intakt.

V75-7: 3 Sign Me Up Too

Från tredjespåret ska Emilia Leo ha bra chans att pressa sig till ledningen tidigt med den förmodade favoriten. Och han leder hela vägen till mål om formen är lika fin som tidigare.

SKRÄLLBUDEN

V75-2: 15 Ginny Weasley

Intrycket senast var bra och det här fartfyllda stoet är på väg mot rätta formen. Det är känt att Robert Berghs hästar går starkt för dagen och det här kan vara en kantboll på lördag.

V75-4: 13 Kaksen N.O.

Det här kallblodet vann trots galopp senast och imponerade så smått. Kaksen N.O. har fått ett klurigt läge nu, men fartmässigt står han sig väl i ett felfritt lopp.

V75-7: 8 Mellby Demon

Har gått helt okej i två starter efter lång vila och formen ska vara fortsatt uppåt. Det kan vara en rysare värd att passa trots åttondespåret.

TÄNK PÅ ATT ...

V75-1: 10 Esprit Sisu

Toppspurtade senast på Jägersro bakom vinnande Who’s Who och det var nog Esprit Sisus bästa insats i år. Håller han sig till rätt gångart är han ett allvarligt segerbud.

V75-5: 4 Cab Hornline

Han har gjort bra lopp efter vila förut och det är bästa möjliga förutsättningar med kort distans och framspår. Cab Hornline brukar gilla att mala på i högt tempo hela vägen.

V75-6: 6 Dreammoko

Fick inte chansen i Sundsvall Open Trot senast. Kunnandet är högt och formen är garanterat bättre än vad raden vill säga