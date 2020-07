Bra i grunden och har övertygat enormt

V75-1

Flera av loppen är öppna på lördag och inledningen kväver en del streck. 7 Tjacko Zaz är bra i grunden och övertygade stort vid segern i ett lopp över tre varv för tre starter sedan. Stallkamraten 6 Remarkable Feet har spår invändigt och är ett tidigt bud. 3 Doctor Doxey Zenz har värmt upp med dubbla vinster i enklare sällskap. Han håller hög grundklass och ska räknas tidigt.

V75-2

9 Slippery Runway eldade på i ledningen senast och fick se sig slagen av hästen i rygg. Insatsen var bra och nu kanske segern kommer? 1 Gigaro Am är under utveckling och är tidig vid gardering. 10 New Direction kan en del.

V75-3

Gulddivisionen håller inte samma höga standard som de senaste veckorna. 2 Dreammoko fick bra utgångsläge och har gjort flera starka insatser en längre tid utan att få vinna. Han är en tänkbar spik i omgången. 9 Rose Run Sydney kan sitta bra på det direkt trots bakspåret. Om tempot hålls uppe första rundan ökar hennes chanser att vinna loppet.

V75-4

2 Spang Viktor är inte att lita på. Om han sköter sig blir han svårslagen och Björn Karlssons snabbfotade häst tävlar troligen mot sig själv. 8 Pyrmo är i bra form och 15 Gott Klirr tar ned många till slut.

V75-5

Ingen är helt chanslöst i långloppet, klass I-loppet. 7 Viscount kontrade till sig segern senast och svarade för en formidabel insats. Trots tung resa och att han var lite för ambitiös under vägen blev det seger på topptid. Han tippas knappt före 5 Estelle Nordique, som spurtade sylvasst i Eskilstuna. 4 Bottnas Fantom är bra i grunden och höll ihop travet på ett bra vis senast. Gardera!

V75-6

15 Activated är bäst i loppet men det är inte lätt att stå 40 meters tillägg över sommaren och det är många att runda. Det behöver inte hända mycket för att det ska bli för långt fram. 10 Anthara Bi och 13 Dixie Brick är i bra form och kommer vara med där framme.

V75-7

1 Chapuy är en toppsprinter och vid bra förutsättningar springer han snabbt på lördag. 5 Vaduz Wise As är på väg genom klasserna men den korta distansen är ingen fördel. Åke Lindblom avslutar omgången med Chapuy?