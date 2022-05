Bra förutsättningar för mitt vassa drag

DAGENS BÄSTA

12 So Superb (V64-6) mötte den norska eliten senast och var nära att fånga in Bill’s Man efter starkt upplopp. Nu går hon ned i klass och gynnas av att bara möta ston. Carl Johan Jepson i sulkyn är ingen nackdel och So Suberb har bra chans.

Severin Aarskog om 12 So Superb:

”Hästen hade varit ifrån och behövde loppet på Färjestad näst senast. I förra starten mötte hon den norske eliten på Bjerke och spurtade jättebra. Hon känns mycket fin i träningen och formen blir allt bättre. Jag kommer inte att göra några ändringar och hon borde vara segeraktuell i det här loppet.”

DAGENS CHANSNING

1 Lord Horse (V64-3) presterade klart godkänt på Solvalla senast och gången före vann hästen lätt från spets. Formkurvan pekar åt rätt håll och det är passande förutsättningar. Om det inte blir spets ser han ut att få rygg ledaren.

DAGENS AVSLAG

11 Global Billboard (V64-4 ) är anmäld barfota runt om och brukar bli hårt betrodd men hästen har bara tre vinster på 25 starter och har väl mycket andraplaceringar. Från bakspår är det inte givet att Global Billboard fäller alla.