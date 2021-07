Bra chans om han håller upp ledningen

ANNONS: Spela redaktionens V64-system

Dagens bästa: Har nu ett lopp i kroppen

4 Under The Counter (V64-3) var påväg mot en enkel seger senast i sin comeback men stannade helt den sista biten. Nu har den startsnabba hästen ett lopp i kroppen och bör därmed gott framåt till den här starten. Kort distans är också ett plus.

Dagens Chansing: God chans om Lennartsson når till ledningen

3 Again Kronos (V64-5) lär knappast bli favorit men om säkra Per Lennartsson kan hålla upp ledningen med valacken som är i sitt livs form tror jag på god segerchans. Senast hade han ett omöjligt läge men gången innan pulvriserade femåringen motståndet.

Dagens avslag: Måste fungera i första hand

9 Gardner Shaw (V64-6) besitter mycket hög kapacitet men har inte fungerat alls i år. Han lär bli hårt spelad och har naturligtvis chans att vinna loppet om felfri men jag vill se femåringen fungera igen innan jag tror på honom. Han möter dessutom ett par riktigt kapabla motståndare i epilogen.

Två relevanta intervjuer:

Daniel Redén om 5 Illfindmywayhome (V64-5):

– Gick jättebra i finalen som trea med krafter kvar. Han är väldigt speciell, men i de två senaste starterna har han gått jättebra och känns fortsatt bara bra i träningen. Barfota bak, vanlig vagn, helstängt med hål – inga ändringar.

Oskar J Andersson om 11 My Dream Art (V65-6):

– Gick bra på V75 emot väldigt tuffa hästar senast och vi var nöjda med honom. Det blev inget tempo att tala om, men han gick starkt hela vägen in i mål. Det känns som den där rätta formen närmar sig alltmer och han bör gå bra igen här. Alltid lurigt sia om hur dessa långlopp blir körda på förhand - men vi tar gärna ett bra tempo där framme, då har My Dream Art en stark slutrunda. Några tuffa hästar emot - men han är en av de som borde kunna vara med i den främre träffen.