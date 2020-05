”Borde inte gå så trögt – finns något motstånd”

Katja Melkko och Pia Huusari har på söndag båda chansen att bli historiska som den första kvinnliga tränaren att vinna Elitloppet om Elian Web eller Chief Orlando skulle bli första korsa mållinjen på Solvalla.

Men annars är det återigen tunt med kvinnor i loppet.

Senast en kvinnlig kusk körde Elitloppet var när Royal Fighter tog sig till final med Jennifer Tillman 2016, men sedan dess har det varit tunnsått med kvinnor i loppet.

Det pratades en del om Emilia Leo som möjlig catchdriver till någon av hästarna, och om Rebecca Dahlén som kör och tränar Minnestads El Paso, men när de sexton hästarna presenterades var det återigen utan kvinnliga kuskar.

Emilia Leo: ”Det är inte konstigt”

Den förstnämnda menar att hon har viss förståelse till varför siffrorna ser ut som de gör.

– Det är lite svårt att säga något om den här helgen för då är det de bästa hästarna och de bästa kuskarna som ska vara med. Det är så pass få tjejer som har tagit sig upp i toppen. Ser man så, så är det inte konstigt att det är så få tjejer den här helgen. Det är bara att hoppas på att det går åt rätt håll. Jag antar att kuskarna i topp tio kör mycket hästar den här helgen för man vill ha de bästa kuskarna till de bästa hästarna. Så man ska nog inte stirra sig blind på det här, säger Emilia Leo.

Hon hade dock velat se Minnestads El Paso med Rebecca Dahlén i loppet.

– Det hade gjort jättemycket om Rebecca (Dahlén) hade fått köra Elitloppet med sin häst. Det hade höjt nivån för tjejer jättemycket. Det var lite synd då det ändå var på tapeten.

Emilia Leo är för övrigt en av få tjejer som kör under V75-loppen i helgen överhuvudtaget. Under lördagen noteras totalt fyra kvinnliga uppsittningar och under söndagen elva, men då är nio av dem i montéloppet.

”Kuskar får i bland för mycket uppmärksamhet”

Hur lång tid tror du att det tar innan vi har fler kvinnor i eliten?

– Jag vet om det blir fler kvinnor än män någon gång men det kanske kan bli jämnare. Det tror jag att det kommer att bli med tiden. Det borde bli så i och med att det är så många tjejer som är aktiva. Det borde jämna ut sig.

Hur lång tid tror du att det dröjer tills du är med i toppen?

– Jag vet inte. Vissa dagar funderar jag på om jag nått mitt tak, att jag inte kommer så mycket längre som kusk. Jag är glad att jag tagit mig dit jag tagit mig och att jag får de chanser som jag får. Det är klart att jag kommer att försöka ta mig lite längre men allt beror på vad man får köra för hästar och åt vilka tränare.

– Kuskar får mycket beröm och mycket skit men i grund och botten handlar det om vilka hästar man kör och tränarna som gör jobbet. Kuskarna får ibland lite väl mycket både bra och dålig uppmärksamhet. Jag kan inte trolla med en dålig häst och en bra häst är lätt att köra.

PdA-vinnaren: ”Finns något slags motstånd”

Helene A Johansson var den första och hittills enda kvinnan att vinna världens tuffaste travlopp, Prix d'Amerique.

Hon tycker det är frustrerande att det tar så lång tid innan dagens kvinnliga kuskar får chansen i eliten.

– Det borde inte gå så trögt, det finns väl något slags motstånd och att man vill att det ska vara som det alltid har varit. Och att man kanske är lite kompis med vissa. Emilia Leo och många fler kvinnliga kuskar hade kunnat göra det minst lika bra, säger Helena A Johansson.

”Är riktigt trögt de större dagarna”

Hon tror att mycket beror på att det är strukturer som tar tid att förändra – och att Elitloppet kanske är något av det som är allra trögast.

– Om man tar till exempel Racing Mange så är det ju hans tränare som kör men de här som anlitar lånekuskar, där borde det kunna finnas någon. Ett tag stod det väldigt stilla och bara stod och trampade. Men det har ju hänt något som gör att tjejer tar för sig i vanliga lopp och börjar även komma på V75 men det är trögt.

– De här lite större dagarna är det riktigt trögt. Det kommer inte av sig själv. De duktiga tjejerna kör precis lika bra som de duktiga killarna. Rebecca Dahlén körde i helgen och smög fint och snyggt.

”Gäller att komma in i gänget”

Själv körde Helene A Johansson loppet med världsstjärnan Ina Scott.

– Tyvärr gick det inte bra då. Jag skulle vilja göra om de där dagarna. Jag tyckte att jag gjorde alla förberedelser rätt men det var bara inte hennes lopp. Det blev bara fel oavsett förutsättningar.

På den tiden möttas man som kvinna av motstånd från delar av eliten, menar hon.

– Det har inte tjejer längre i vanliga lopp. Man pratar om dem som vem som helst. Det är trevligt. Men sen är det att det tar tid, men jag tycker ändå att det borde gå att göra lite snabbare. Det gäller väl att komma in i gänget. Sen när du väl är där, då är det nästan svårt att misslyckas lika mycket som det är svårt att komma dit.