Bomben: Stjärnan flyttas till Redén

En av Sveriges hetaste travhästar byter stall.

Robert Berghs femårige stjärna Hail Mary har firat stora triumfer de senaste åren – och tog bland annat hem Svenskt Travderby 2020.

Nu flyttas hästen till Daniel Redén, det skriver Travronden under torsdagen.

– Bland det tyngre man kan uppleva i sitt liv, säger Robert Bergh till facktidningen.

”Behövs väl ingen större arkitekt”

Hail Mary har sprungit in 7,6 miljoner under karriären. Enligt Bergh beror flytten på att ägarna är missnöjda med hästens resultat under året.

– Jag fick hänvisning att det var sämre säsong i år. Inte nöjda. Alla kan ju förstå att dom lämnar med 40-50 miljoner i vinst, men jag fick inget mer svar än så. Behövs väl ingen större arkitekt för att lista ut hur mycket pengar det här har blivit, säger Bergh till Travronden.

Flyttar åtta-nio hästar

Mehdi Yazdanpanah, ägare till hästen, säger till SportExpressen att beslutet växt fram under året.

– Vi har haft ett år som inte har varit riktigt det man har förväntat sig och sen har väl det här växt fram genom året med vissa kommunikationsmissar och så vidare. Därför har vi valt att flytta alla hästar. Jag är otroligt, otroligt tacksam för allt man har fått uppleva hos Robert Bergh med de här fina hästarna, säger han.

Hur många hästar flyttar ni?

– Åtta-nio hästar flyttar.

Ägaren: ”Varit ett otroligt svårt beslut”

Har det varit mycket känslor?

– Det har varit ett otroligt svårt beslut att ta, det har absolut inte varit enkelt. Någonstans känner man sig som en svikare. Men vi har inte råd med ett liknande år nästa år. Skulle jag vara klar och inte få ordning på hästen så skulle jag inte förlåta mig själv.

– Men det kan också gå åt skogen. Det vet man inte, men nu står jag för det här beslutet.

Hur är din relation med Robert Bergh just nu?

– Jag tror att han är väldigt besviken. Han tog det väldigt professionellt och bra men jag tror att han framför allt är väldigt besviken på mig. Vi är flera som äger hästen. Jag förstår honom på sätt och vis men någonstans i det här måste man se hästägaren och vi har kommit fram till det här beslutet.

Varför föll valet på Daniel Redén?

– Daniel Redén är bra på de här rulligare hästarna och egentligen var det ett självklart beslut att flytta hästen till Redén. Jag var och hälsade på gården och såg vilken anläggning de hade och det är mycket närmre nu också. Det fick bli så.

– Daniel Redén blev otroligt glad och rörd över att få den frågan. Han blev jätteglad och tycker att det ska bli jättekul med utmaningen.

Mehdi Yazdanpanah flyttar resten av sina hästar till Daniel Wäjersten och Johan Untersteiner.

