Blir helt tappade av fransmännen

20.15 på fredagskvällen är starttid för Prix Melusina. 2100 meter ska avverkas på Vincennes stora bana och det är autostart som gäller. Loppet är öppet för sexåriga hingstar och valacker som tjänat maximalt 141 000 euro.

Precis som vanligt på Vincennes är de nio rikaste hästarna lottade på framspår och visst kan vi nog hitta vinnaren där, men det finns ospelade skrällar jag måste ha med på min lapp.

■ Min vinnare är 2 Guerrier Castelets. Senast var hästen ute i ett amatörlopp och kusken (också hästens ägare) Barbara Guenet satt sist hela vägen och galopperade i en trång situation i sista sväng med mängder av krafter kvar. Innan det hade Guerrier Castelets två raka segrar och nu hoppar återigen David Thomain upp i sulkyn. Thomain styrde hästen till seger över just 2100 meter på Vincennes näst senast och jag tror på repris!

■ Troligtvis är jag lite för tidig på honom, men när 15 One Kind of Art blir helt dissad av den franska tipskåren måste jag ranka upp honom. Hästen har flyttat från Oskar J Andersson till Tomas Malmqvist för en Frankrike-satsning. Året har inte blivit vad man hoppats på med endast en seger på åtta försök, men hästen är härdad på V75 och har sju pallplatser på 14 V75-starter. Senast mötte han topphästar på Wolvega och galopperade i sista sväng, men fungerar One Kind of Art kan han vara en obehaglig överraskning för många och en riktig smällkaramell på High Five denna första fredagen i december.

■ Som trea tippar jag en annan svenskbekanting, nämligen den av Fredrik Wallin ägda 1 Criterion. Hästen tränas av Jean Michel Bazire, som nu också själv hoppar upp i vagnen och ersätter sin son Nicolas som körde senast. Då fick hästen ett stentufft lopp utvändigt om ledaren och när han övertog spets med 600 meter kvar var han slagen direkt. Från innerspår kan han få en smygresa denna gång vilket jag tror är att föredra för Criterion.

■ 8 Grec d’Havaroche har fina meriter och vann ett liknande lopp i våras på 1.10,5, en tid många motståndare inte varit i närheten av. Formen är kanske inte på den nivån men Eric Raffin i sulkyn är ett stort plus och hästens formkurva pekar ändå uppåt. Given på kupongen.

■ Till slut tar jag också med 9 Goal Star. Hästen var tvåa bakom nyss nämnde Grec d’Havaroche på 1.10,6 i våras och kapaciteten är hög. Läget längst ut på vingen och att han inte startat sedan början av oktober gör dock att jag rankar ner Dominik Locqueneuxs häst något.

■ Värt att nämna är att med i loppet finns också Björn Goop med sin 12 Mister Donald. Han har gjort det okej i Sverige under hösten och kan vara en skräll på den nedre halvan av High Five-kupongen. En annan svenskbekanting i loppet är 11 Gazoline Mearas som har flyttat från Sandra Eriksson till Pierre Vercruysse. Gazoline Mearas fick ingenting med sig i Frankrike-debuten men gick då med skor. Nu blir det barfota och även han ska kategoriseras i skrällgruppen.

Rank: 2-15-1-8-9.