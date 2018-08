Björn Goops uppvisning – hattrick på V86-spelet

Ingen klarade åtta rätt denna onsdagskväll då V86-omgången delades mellan Åby och Solvalla.

Tropicana Ås var dagens största favorit inom V86-spelet och hon ledde V86-3 som mest med 60-70 meter i löpsugen stil. Men i slutsvängen blev stegen något kortare och publiken på Åby bjöds på ett mycket spännande upplopp där till slut Lorina Citron fick nosen först före Global Tenderness och Tropicana Ås. I segersulkyn satt Björn Goop som var dagens man på Åbytravet.

Björn Goop vann även V86-inledningen som blev en fartfest där I Love Paris visade ”fjolårsform” och imponerade i löpsugen stil på nya rekordet 1.10,0 över sprinterdistans, autostart.

– Det har känts som hon varit på gång och äntligen kunde vi köra barfota runt om. Hon har en medfödd talang, bra teknik och lungor. Är hon bara på rätt humör kan hon springa snabbt, kommenterade Björn Goop som dessutom vann med ytterligare två egentränade hästar, Armagnac och Freddie Silvåkra, utanför V86-spelet.

Men Björn Goop inte bara med egentränat. I V86-5 vände han ut-och-in på fältet med Tomas Malmqvist-tränade Ajabaja. Det treåriga stoet satt sist men rundade fältet på sista bortre långsidan och var överlägsen på 1.12,8 över 2 140 meter, autostart. Segern i Quick Pay Pokalen var värd 125 000 kronor.

I V86-7 bröts Goop-dominansen på Åby då Wilhelm Paal vann från spets med treårige Zabul Fi. 125 000 kronor var segern i Count´s Pride Pokalen värd.

Första segern i 29:e starten

I karriärens 29:e start kom första segern för fyraårige Auto Relight som dominerade V86-2 från ledningen tillsammans med sin tränare Stefan Melander. Grammofon utmanade sista biten över de dryga tre kilometerna och svarade också för en positiv insats.

Omgångens skräll kom i V86-4 där Pierre Nyström lotsade in 15-oddsaren Must Have sedan han hittat andra par utvändigt från spår 11 bakom startbilen. Eskilstuna-amatören Sven-Åke Eriksson tränar vinnaren.

En vinnare som imponerade stort var Hector Boko som gjorde allt jobb själv utvändigt ledaren Elektra i V86-6. Dennis Spangenberg satt i sulkyn och hästen tränas av Thorsten Tietz.

V86-omgången avslutades med bekväm seger för 13-oddsaren Global Upfront som serverades ett perfekt lopp i andra utvändigt samtidigt som det var bra fart i täten. I segersulkyn satt Jörgen Westholm som även gjort tränarjobbet.

Ingen lyckades klara åtta rätt på V86 och därmed väntar jackpot nästa onsdag. Sju rätt gav 19 935 kronor och sex rätt gav 1 109 kronor.

Hattrick för Kontio-Nurmos

Utanför V86-spelet på Solvalla hade Jorma Kontio en lyckosam dag och noterade sig för ett hattrick då han vann lopp 2, lopp 3 och lopp 4. Vinnartrion Inti Boko (som är obesegrad efter fyra starter), Cactus (obesegrad efter två starter) och Attaboy (två segrar på tre starter) tränas samtliga av Timo Nurmos. Solvalla bjöd även på två montélopp och båda vinnarna, Mr Zyzek och Je Reve d´Amour, reds till seger av Sofia Adolfsson.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75