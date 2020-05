Besvikelsen efter nobben: ”Väldigt deppigt just nu”

De tre sista hästarna till Elitloppet blev idag klara. Det blev Disco Volante, Milliondollarrhyme och Billie de Montfort som knep de sista åtråvärda platserna i årets startfält.

Någon som då blev utan en biljett var hästen Heart of Steel. Tränaren Peter Untersteiner var märkbart besviken över beslutet.

– Just nu är det väldigt deppigt. Jag hade verkligen hoppats på att få en inbjudan, speciellt eftersom att Heart of Steel har visat prov på bra form under försäsongen. Vi har jobbat på bra och tränat inför Elitloppet, säger Peter Untersteiner.

Har du fått några reaktioner från övriga travvärlden?

– Ja, det har varit en del som har ringt och smsat. De har tyckt att det är tråkigt att Heart of Steel inte kom med.

”Inte jag som väljer ut”

Varför tror du att Heart of Steel inte blev inbjuden?

– Jag antar att de andra 16 hästarna var mer intressanta. Jag kan ifrågasätta de tidiga inbjudningarna. Jag menar på att det ska vara formen som ska avgöra om man ska starta i Elitloppet, inget annat, säger han och tillägger:

– Det är inte jag som väljer och jag förstår att det är svårt att välja ut när det finns så många bra hästar.

Peter Untersteiner gör sig i stället redo för ett snabblopp i Danmark och Oslos Grand Prix som körs 13-14 juni. Samtidigt börjar träningen och förberedelserna inför nästa års Elitlopp.

– Vi får kämpa på och vara redo till nästa år, helt enkelt, säger Peter Untersteiner.