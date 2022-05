Travfesten på Solvalla är bara en vecka bort.

Men redan nu höjs temperaturen inför Elitloppet. Till helgen avgörs vilka som kniper de fyra sista platserna.

Då väljer Solvalla att lägga över en del av makten till Svenska folket och låter publiken utse den 16:e och sista hästen.

På sin hemsida presenterar Solvalla fyra kandidater och från och med klockan 18.10 under lördagskvällen kommer det att gå att rösta fram ”Folkets Häst”.

Omröstningen avslutats vid klockan 11.00 på söndagsförmiddagen och därefter kommer den sista platsen att delas ut.

Hästarna det står mellan är Calle Crown, Night Brodde, Stoletheshow och Upstate Face.

Sedan tidigare är tolv hästar klara för Elitloppet dessa är: Hail Mary, Admiral AS, Snowstorm Hanover, Who's Who, Cokstile, Önas Prince, Vernissage Grif, Perfetto, Extreme, Vivid Wise AS, Etonnant och Don Fanucci Zet.

Elitloppshelgen på Solvalla inleds den 27 maj.