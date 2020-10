Stall Zet tvingas betala tillbaka 26 miljoner kr

Utredning om Propulsion har pågått sedan i början av juni – och har dragit ut på tiden.

Det var bara två dagar efter Daniel Redén-tränade Propulsions Elitloppsseger som norska Trav og Galopp-Nytt la fram kanadensiska uppgifter som uppgav att hästen nervsnittats innan flytten till Sverige. En åtgärd, där nerver skärs bort, något som är förbjuden i Sverige och i stora delar av trav-Europa, en häst som blivit nervsnittad har inte rätt att starta.

Kort efter den norska sajtens uppgifter gick facktidningen Sulkysport ut med dokument hämtade från USTA (US Trotting Association) som även de uppgav att Propulsion ska ha blivit nervsnittad 2015.



Stjärnhästen som tjänat totalt 34,3 miljoner kronor under sin framgångsrika karriär har sedan den 3 juni varit belagd med startförbud.

”Med säkerhet nervsnittad”

Idag den 29 oktober kallade Svenskt Travsport till presskonferens och presenterade förbundet utredningen. Maria Croon, vd Svensk Travsport, menar att förbundet borde ha uppmärksammat stjärnhästens ingrepp tidigare – och att han är nervsnittad:

– Vi kommer i dag presentera hur vi med säkerhet kan säga att Propulsion är nervsnittad, säger Maria Croon, vd för Svensk Travsport, och fortsätter:

– Vi kommer att presentera utredningen och vilken påverkan den kommer att ha för honom.

De fem får mest pengar Makethemark (Stall Nian) – 2 250 000 kronor Milligan's School (Stall TZ) – 1 600 000 kronor Cokstile (Okänd ägare) – 1 530 000 kronor Readly Express (Bro Byggnads AB) – 1 500 000 kronor Nadal Broline (Onkel Invest Oy) – 1 402 500 kronor Källa: Twitterkontot @Viroid Visa mer Visa mindre

Stall Zet tvinga betala tillbaka prispengarna

ST:s förbundsjurist Göran Wahlman bekräftar under presskonferensen att Stall Zet krävs på prispengarna som Propulsion dragit in under sin karriär i Sverige.

– Det medför att vi måste korrigera alla resultatlistorna för alla de här loppen och återkräva prispengarna av Stall Zet. 26 miljoner kommer att fördelas på alla drabbade hästägare. Eftersom att tränare ansvarar för att hästen är startberättigad så kommer frågan tas vidare till ansvarsnämnden, säger han.

– Vi har inte funnit något som visar på att Daniel Reden haft uppsåt.

Wahlman menar även att Daniel Redén nu kommer att få tävla vidare under tiden som ansvarsnämnden behandlar frågan fortsatt.

Tidigare under presskonferensen menade dock ST:s vd Maria Croon att det funnits möjlighet för Daniel Redén och Stall Zet att upptäcka nervsnittningen i tidigare skede.

– Utredningens andra övergripande fråga handlade om att kartlägga vilken information som funnits tillgänglig vid olika tidpunkter. Den visar att det finns ett antal tillfällen där köparen av Propulsion haft tillfälle att förstå och ta del av att hästen varit nervsnittad både inför köpet, under auktionen där hästen såldes och direkt köpet under kommande år

Det blir konsekvenserna Enligt tävlingsreglementet har Propulsion tävlat 45 gånger i Sverige otillåtet. Eftersom hästen ej var startberättigad på grund av nervsnittning. Det medför att vi måste korrigera resultat från alla 45 loppen. Förbundet kommer att återkräva prispengarna av Stall Zet. De bakomkommande hästarna ska få pengarna. Det kommer göras i december. Eftersom en tränare har ansvaret att en häst är startberättigad kommer eventuella konsekvenser för Daniel Redén att tas vidare till ansvarsnämnden. De har inte funnit omständigheter att Redén haft uppsåt att bryta mot reglementet. Visa mer Visa mindre

Undersökningen 2019 ses som ”mycket bristfällig”

Den 22 juni kontaktades Daniel Redén på Rättvikstravet då den dåvarande utredningschefen Steen Morten Johansen hört rykten om nervsnittning.

En undersökning inleddes och kunde då konstatera att Propulsion hade känsel i båda frambenen.

Den externa utredaren Pehr Jern konstaterar att det ej var en oberoende veterinär som användes vid tillfället.

– Undersökningen som gjordes av Propulsion 2019 får anses som mycket bristfällig.