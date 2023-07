Beskedet: Stjärnan avslutar karriären

Det är ägarna Travkompaniet som via sin hemsida meddelar att Who’s Whos lägger tävlingsskorna på hyllan.

Därmed avslutar en av de mest framgångsrika svenska hästarna på senare år sin karriär. Who’s Who gjorde sin sista start i ett försök till Elitloppet förra året och drabbades därefter av en stressfraktur i ett framben. Planer på en comeback i år fanns, men benet håller inte för träning och tävling, skriver Travkompaniet.

Who’s Who, uppmärksammad redan från start på grund av sina stora likheter med sin far Maharajah, tjänade under sin tävlingskarriär 13,7 miljoner kronor och vann 22 gånger på 46 starter.

Bland de största segrarna märks förstås den i Svenskt Travderby, men det blev också guld i Hugo Åbergs Memorial, Jubileumspokalen, Paralympiatravet och Norrbottens Stora Pris för att kort sammanfatta Who’s Who minnesvärda tävlingskarriär.

En fortsatt framtid som avelshingst på heltid väntar nu för nioåringen.

Daniel U. Olsson, Kanal 75