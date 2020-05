Klart: Han kör stjärnans starthästar på lördag

Det har varit många turer kring Alessandro Gocciadoro sedan incidenten med en av hans lärlingar på Örebrotravet under V75 i lördags. Både lärlingen och tränaren själv har straffats för de regelvidriga drivningarna under värmningen med stoet Zarina Bi.

Många kuskar har valt att tacka nej till att köra åt Alessandro Gocciadoro. Hannu Torvinen sa först ja till att köra åt italienaren på V75 – men ångrade sig.

– Jag vill inte vara det svarta fåret i framtiden och det finns en risk för det om jag kör, sa Hannu Torvinen till SportExpressen i början av veckan.

Under veckans gång har det varit fortsatt oklart vem som ska köra tränarens två hästar, Zanzibar Wise As och Zeppelin Kyu Bar, under lördagens tävlingar på Åby.

Nu står det dock klart att de kommer att köras av Federico Esposito som under fredagen även vann lopp med en av stallets hästar på Solvalla.