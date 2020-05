Beskedet: Daniel Redéns stjärna klar för Elitloppet

Det är fortfarande oklart om det blir någon start för Daniel Redéns stora affischnamn Propulsion i årets upplaga av Elitloppet, men nu står det i alla fall klart att han inte blir utan häst i Sveriges största travlopp.

Under måndagen berättar Solvallas sportchef Anders Malmrot att tränarens femårige stjärnskott Missle Hill bjudits in till loppet.

– Han har tagit ytterligare ett kliv i år och ska bli spännande att se sista söndagen i maj, säger Anders Malmrot i ett pressmeddelande.

Vann fyraåringseliten 2019

Missle Hill imponerade stort under Elitloppshelgen i fjol när hästen vann fyraåringseliten och drog totalt in nästan en miljon kronor under året.

I år har hästen inlett med två vinster, däribland i Prins Carl Philips Jubileumspokal på tiden 1.10,4 över kort distans.

Nu blir femåringen alltså den sjätte hästen att bjudas in till Elitloppet.