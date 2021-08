Beskedet: ”Är på väg mot toppform”

V75-3 på lördag är Svenskt Kallblodsmästerskap. Som i de allra flesta stora kallblodslopp är det Järvsöfaks som har flest segrar, med hela tio vinster. Näst flest har Månprinsen A.M., med fem triumfer, och det är just hans arvtagare, Månlykke A.M., som nu jagar sitt andra raka SM-tecken.

När han vann mot den norske giganten Odd Herakles från utvändigt ledaren i april dubbades han av många som bäst i världen.

I det senaste loppet fick han dock ge sig mot sin nemesis, och släppte även Tangen Haap förbi sig över upploppet.

– Han gjorde det okej men jag har inte riktigt känt den där formen som han hade i våras. Över sommaren har han inte haft det rätta draget, men nu känns han riktigt fin i träningen och är på väg tillbaka mot toppformen, säger Gunnar Melander.

”Ett väldigt speciellt lopp”

Näst senast hade Månlykke A.M. spår sju och laddades framåt, och hamnade då i positionen utanpå ledaren.

Samma offensiva taktik är att vänta på lördag.

– Spåret är inget man kan göra något åt, men det är så klart inget man hade valt själv. Han är helt okej från start och vi kör direkt, sen får vi se vad som händer. Han känns riktigt fin och går ju bra både från ledningen och från positionen utanför. Jag hoppas han ska kunna försvara sin titel.

Gunnar Melander är som sagt en van SM-vinnare och har som tränare vunnit totalt elva titlar med fyra hästar.

– Det är ett väldigt speciellt lopp som jag har haft äran att få vinna flera gånger. Det är alltid något extra och en stor ära att kunna titulera en av sina hästar som bäst i landet, säger Melander.