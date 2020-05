Berghar'n mumsade i sig det som bjöds på Solvalla

Solvallas V86-lopp var samtliga ”Margaretas Tidiga Unghästserie” med 300 000 kronor till vinnaren. Det var bäddat för travfest med andra ord. Och vi fick också se en hel del vassa prestationer.

Hill’s Angell hade inte startat sedan november men var i bra ordning direkt. Hon sprang undan hur lätt som helst från spets och går nu till Björn Goops träning. En spännande treåring att följa.

För att inte tala om Hell Bent For Am. Treåringen kom från starter i USA och var svår att sätta in på förhand över medeldistans. Det skulle visa sig vara en urläcker sort som bara joggade undan till seger.

Vinnaroddset lite över åtta gånger pengarna. Det lär vara betydligt lägre ett bra tag framöver med tanke på intrycket...

Robert Bergh ångar på i väldigt stark stil och stallet hade en riktigt bra afton.

Mellby Harissa kom inte till final i Drottning Silvias Pokal efter ett tufft lopp i försöket. En missräkning, helt klart. Men det blev lite plåster på såren (eller inte så lite med tanke på förstapriset) för ägarna den här kvällen. Stoet hade tränats ganska tungt inför förra loppet med sikte på att vara riktigt på topp den här veckan då finalen av Drottningens avgörs på lördag.

Och vi fick se en klart rappare häst. Ekipaget satt tidigt i ledningen och sedan var det full kontroll hela vägen. Hon gled undan med krafter kvar och hade inte gjort bort sig på lördag tror jag.

Trots att Kungapokalen avgörs på lördag hade V86-8 samlat ett gäng väldigt bra fyraåringar. Hail Mary har bara förlorat ett av de tio inledande loppen och är verkligen hur spännande som helst. Han mötte tuffa hästar, som sagt, men var ändå bara bäst på nytt.

Bergh gasade till ledningen strax före varvspassering. Sedan ökades farten igen 450 meter från mål och då fick övriga det tufft. Segern var lika enkel som imponerande och segertiden blev 1.11,4 över medeldistans...

Här finns det en hel del att göra vad gäller balans/utrustning också. Han går med mycket vikt på framhovarna till exempel. Ett råämne och kraftpaket!

Även plus till tvåan Digital Summit gick fullföljde jättebra, med Rikard N Skoglund i vagnen eftersom Örjan Kihlström fick lämna återbud sent på grund av ryggproblem.

Fyraåringskullen i år är, om ni ursäktar, något i hästväg.