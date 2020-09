Kriterie- och Oaks-kvalen är en av årets sportsliga höjdpunkter på Solvalla.

En av de stora förhandsfavoriterna bland hingstarna var obesegrade superlöftet Elegant Ima.

Men Elegant Ima föll tungt, slutade trea i sitt uttagningslopp, och missar nu finalen i Kriteriet.

Kusken Magnus Teien Gundersen fick kritik i ATG Live för en alltför hård körning.

Bergh höll undan

I stället var det Head Run med Robert Bergh som höll undan hela vägen.

– Hästen har fruktansvärt bra kapacitet, han har varit lite för stor för att lyckas men har tagit loppen väldigt bra, säger Bergh.

Elegant Ima var inte ensam bland de stora namnen att falla.

Även Selected News och Mister Hercules missar finalen, liksom Calgary Games som ströks kort innan start.

En favorit som däremot höll var Björn Goops fine San Moteur, som enkelt vann sitt uttagningslopp trots ett svårt startspår.

En av förhandsfavorite

Den tredje V64-avdelningen, tillika femte kriterieuttagningsloppet, var ett riktigt getingbo med Selected News, Hell Bent For Am och Mister Hercules.

Av dessa tog sig dock endast Hell Bent For Am till final. Detta då Henry Flyer Sisu, som kördes av Jorma Kontio, vann loppet.

– Det kunde inte ha blivit bättre för oss. Hästen sprang bra men Jormas häst var helt enkelt bättre i dag. Hell Bent For Am kändes fin under vägen och jag har inget att klaga på, sade Johan Untersteiner till Kanal 75 efter loppet.

Obesegrat löfte

Bland stona var det Timo Nurmos obesegrade löfte Hoboken Am som glänste allra mest när hon tog sin femte raka seger.

Även Svante Båths Barbro Kronos imponerade i sitt uttagningslopp med Erik Adielsson i sulkyn.

Finalerna i Kriteriet och Oaks körs sista helgen i september.

Finalklara hästar i Kriteriet A Good Point (Sören Norberg) Beacon Kronos (Daniel Redén) Brambling (Daniel Redén) Black and Quick (Jörgen S Eriksson) Head Run (Robert Bergh) Twigs Honor (Svante Båth) Henry Flyer Sisu (Timo Nurmos) Hell Bent For Am (Stefan Melander) Önas Prince (Per Nordström) Manny Muscle (Reijo Liljendahl) San Moteur (Björn Goop) Fire Piston (Admir Zukanovic) Visa mer Visa mindre