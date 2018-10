Örebro-travet är värd för lördagens V75:a. Omgången kryddas av en jackpot där en ensam vinnare kan ta hem 42 miljoner kronor enbart på sju rätt. Sportsligt sett är tvååringsloppet Svampen ett av racen som sticker ut med 515 000 kronor i förstapris. Det finns flera stjärnskott i startlistan men snackhästen nummer ett är Belker. Den tvåårige hingsten har gjort fyra starter och tagit två segrar, ett andra- och ett tredjepris. Han tränas av Sten O Jansson på Gotland som tidigare har tagit fram många unghästtalanger genom åren.

- Belker är en väldigt trevlig häst med ett underbart psyke. Han har inte varit i närheten av att vara trött någon gång i loppen, även om han har fått stryk två gånger. Men första gången satt han fast och på Bergsåker blev han störd i starten och störd när han skulle fram i dödens. Trots att hästen sprang en 1.13-tid och avslutade 1.10 sista femhundra metrarna så ökade han hela tiden in mot mål. Men målet kom hundra meter för tidigt och han springer snabbare ju längre man kör, säger Sten O Jansson.

- Nu är det alltid svårt att säga för mycket så här tidigt när de är två år och det kan ju bli tvärstopp och att hästen aldrig blir bättre. Men det känns som att det finns väldigt mycket utveckling kvar i honom och han är en bättre häst än Super Nice och Zahara Goj som har jag haft tidigare och som båda har tjänat två miljoner vardera.

”Är lik sin mor”

Sten O Jansson driver numera en liten verksamhet på Hejde Hajdgårde i Klintehamn tillsammans med frun Ingela. De har själva fött upp Belker och hade mamman Oki I Can som tjänade över en halv miljon kronor. Pappa är Scarlet Knight.

- Mamman var väldigt talangfull som tvååring men hon var stänkrädd och sprang bara och bromsade. Som treåring vann hon Breeders Crown och gick banrekord på Hagmyren. Då låg hon utvändigt om ledaren som hade tjänat en miljon. Hon sprang även svenskt rekord i monté och slog banrekord hemma i Visby över lång distans för hon var stark.

- Belker är lik som mor på det viset att de har samma fina psyke. Man kan stanna honom efter mål och ta av käken och hästen står blixtstilla. Trots att han bara är två år. Men det där beror också på hur man tränar hästarna och hur mycket de är hanterade. Jag vill ha mina unghästar på det viset och hemma kör vi rakt ut i skogen med dem direkt och brukar inte ha någon hjälp med någon som leder dem eller så. Händer det något så ska man kunna stanna och kliva av och åtgärda det.

Torbjörn Jansson: ”Det är en värsting”

I senaste starten vann Belker Breeders Crown för tvååringar på Solvalla. Trots en resa utvändigt om ledaren krossade han konkurrenterna och övertog täten redan på sista bortre långsidan. Han gled sedan ifrån till en överlägsen seger och kusken Torbjörn Jansson strödde väldeliga lovord efteråt och sa att det här är en värsting och kanonhäst.

- Han vann i princip okörd och blåste ingenting när han körde av banan. I dopingstallet efteråt hade han inte någon hög puls så hästen har väldigt bra hjärta och lungor. Han är inte beroende av någon speciell löpning och är väldigt travsäker. Jag har inte sett honom galoppera sedan han var tre dagar gammal, säger Sten O.

- Det var skönt att det blev ett så enkelt lopp då det var lite täta starter och helst vill jag ha fyra veckor mellan loppen. Men det var ont om lopp att välja på i och med att han hade tjänat över 100 000 kronor och hade han inte gått ut på Solvalla hade det blivit fem, sex veckor mellan starterna.

- För oss som bor på Gotland och tävlar på fastlandet så är det främst resorna som tar på hästarna. Inte transporten som sådan utan själva båtresorna sliter. Men det här är en tuffing som äter och dricker när han reser. Han var lite tagen av resan senast och lite matt efteråt men nu har han fem dagar till att återhämta sig på och det var så lite så jag kan inte skylla på det om det skulle gå dåligt på lördag.

”Kan springa under 1.13”

Belker har ett perfekt läge med spår två bakom bilen i Svampen, tillika V75-4, i Örebro. Han körs av Torbjörn Jansson och blir favorit i loppet.

- Han är ingen raket ut men har lärt sig att öppna bättre för varje start. Nu vet jag inte hur startsnabba de andra är men man kan ju hoppas att de har sett hur bra han är och att han kommer till ledningen. Om inte annat så ligger han i andraspår och får gå fram utvändigt tidigt. Det har han visat förut att han klarar av.

- Jag tror att han har en väldigt bra chans. Är han inte sjuk eller blir nedsatt av resan så är jag inne på att han kan springa under 1.13, även om Örebros bana inte är speciellt snabb. Men han sprang ju 1.14,9 med voltstart i debuten i Örebro och då hade han tussarna kvar i öronen och gott om krafter kvar, säger Sten O Jansson.

- Vi åker hemifrån klockan sex lördag morgon och sedan går färjan kvart över sju. Den tar tre timmar och 20 minuter och vi räknar med att vara framme i Örebro halv två lördag eftermiddag.

”Täta starter mer skadligt”

Några ändringar i balans och utrustning?

- Nej, han går med de lättaste aluminiumskorna som finns att få tag på framhovarna och med falsade järnskor bak. Helstängt huvudlag igen. Jag hade gärna kört barfota för jag är av den åsikten att travsporten går framåt och det går ut på att den som springer snabbast vinner. Dessutom är det bättre för hästen att tävla barfota eftersom skor spärrar hovfunktionen.

- Det är inte barfota och jänkarvagnar som är skadligt för unghästarna utan det är täta starter. När jag började så fanns det bara storlopp som Kriteriet för treåringar och Kungapokalen och Derbyt för fyraåringar. Nu ser det helt annorlunda ut med massor av stora lopp och det är omöjligt att vara med överallt, menar Sten O.

Hur högt håller du Belker? Är han en av de bästa hästar du har tränat?

- Jag har hållit på så länge och det är svårt att jämföra hästar från ett annat årtionde. Jag och min far körde exempelvis in Meadow Road och vi har haft så många bra hästar, bland annat His Majesty. Men jag sa till min syster redan i januari i år att tyvärr har jag en nu som är bättre än er häst Super Nice. Men å andra sidan tror jag att Super Nice har en hel del utveckling kvar i sig.

Var kommer namnet Belker ifrån?

- Det är efter en rollfigur i Spanarna på Hill Street som gick på 80-talet. En liten kille med mustasch och avklippta fingervantar som morrade när han blev arg. Jag tänkte att eftersom det är 30 år sedan så borde namnet vara ledigt och sedan gillar jag korta namn också. Gärna med ett tema bakom sig.

”Har fått miljonbud på hästen – men är inte till salu”

Sten O Jansson berättar vidare att han har fått flera och höga bud på hästen. Men hugade spekulanter göre sig icke besvär för Belker är inte till salu.

- Det spelar ingen roll om vi blir bjudna fem miljoner så säljer man inte en kompis. Vi fick bud på honom redan efter första starten men hästarna blir som barn för oss och det är Ingelas favorithäst. Hästarna är våra kompisar som vi går ut till varje morgon och ger dom mat och pratar med dom och sedan körs de sex gånger i veckan.

- Vi har en rätt så stor gård och har lån på gården som vi har köpt och säljer vi hästen så har vi ingen inkomst längre. Då är det bättre att ha en inkomst varje månad så att vi kan betala av lånen. Man kan alltid tjäna nya pengar och jag brukar säga att jag är ekonomiskt oberoende för jag har aldrig haft några pengar och är därmed inte beroende av dem.

- Nu är ju Belker bara två år och har redan tjänat 300 000 kronor och det är många hästar som inte ens springer in det i hela sin karriär. Skulle han göra bort sig på lördag blir man ju fruktansvärt besviken men samtidigt vet jag att hästen har en lovande framtid, säger Sten O.

Problem med nacken och armen

Visby-tränaren driver numera en liten rörelse med endast tre hästar i träning och sex ettåringar som är för inkörning. Sten O Jansson har medvetet dragit ner verksamheten då han har problem med sin nacke och vänsterarm. Men han är ändå vid gott mod.

- Det var en expert här från Linköping som ville att jag skulle operera mig men grejen är ju att jag då blir konvalescent i ett halvår. Eftersom vi bara är två personer i firman, jag och min fru, så hade vi fått klappa ihop rörelsen. Jag kunde i och för sig ha låtit någon annan göra mitt jobb men då sa jag att jag hellre väntar och ser om jag blir sämre.

- Min vänstra arm fungerar inte och jag kan inte lyfta med den men jag kan styra någorlunda och därmed köra häst. Skulle jag ha kört lopp så hade jag ändå alltid bara använt högertömmen, ha, ha.

- Det är en nerv i nacken som ligger i kläm och jag kan aldrig bli bättre men det går att operera så att det inte blir sämre. Jag har ju ont men det är mest för att armen inte funkar som den ska. Det gör att jag överanstränger resten av kroppen och nu har det även slagit sig på ett ben och den andra armen. Jag hoppas att det inte blir sämre för då är jag så illa tvungen att operera mig, säger Sten O Jansson.

- Därför har vi lite mindre antal hästar nu jag och min fru. Vi tar inte in några nya hästägare utan har bara gamla hästägare och vänner och bekanta. Det är dessutom väldigt svårt att anställa folk här på Gotland för de som är unga och duktiga flyttar till fastlandet för att utvecklas, vilket är fullt förståeligt.

Av Michael Carlsson, Kanal 75