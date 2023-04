Behövde Daniel Redén verkligen en stjärna till?

Spring Race

Ännu ett år av Spring Race avklarat. Och åsikter om jackpotfondering och att ”urvattna” V75 finns det gott om. Men efter fina tävlingar i dagarna fyra måste jag ändå plussa upplägget. Det är klart hetare än Winter Burst med dubbla Norge-omgångar och en dansk gästspelare. Nu fick vi fina tävlingar på alla banor, hyggliga utdelningar på vägen fram till en riktig påsksmäll i söndags. Nu är vår/sommar-säsongen inledd!

Admiral As flytt

Den före detta Elitloppsdeltagaren Admiral As flyttas alltså från Reijo Liljedahl till Daniel Redén. Hästen har alltid haft problem med galopper till och från, och efter galoppen i årsdebuten tog ägarna beslutet att flytta hästen. Ett förståeligt beslut på många sätt – har man en häst med kapacitet som Admiral As vill man självklart se resultat på banan. Och det går ju inte att argumentera emot att Daniel Redén är en av de, eller kanske den, bästa. Min känsla är dock ändå lite nedstämd. Jag vill se de bästa tävla mot varandra. Och som det ser ut går vi mot en sport där de allra största sitter på hela leken. Redén hade redan sex-sju Elitloppsaktuella hästar. Behöver han verkligen en till?

Ny kallblodskung

Tangen Bork har inlett säsongen med tre raka segrar och sexåringen kommer nog snabbt ta plats i eliten och kanske överta tronen efter Odd Herakles. Vid segern på Klosterskogen i lördags var det dock svårt att glädjas. När man som storfavorit hittat till ledningen, men väljer att vinka fram årsdebuterande stallkamraten? Nej, sådan tråkig stallkörning kan vi vara utan. Nu finns det visserligen Open Stretch på Klosterskogen och det hann lösa sig ändå för Tangen Bork. Men mer tävling än så tycker jag vi kan kräva.

Elitloppskollen #1

Just Believe från Australien fick veckans rosa biljett. Hade jag sett ett enda lopp med hästen innan detta? Nej. Var det en bra inbjudan? Ja! Historiken talar väl emot den åttaårige valacken som någon Elitloppsvinnare, men det ger ändå något extra med en helt osynad besökare. Kul drag, Malmrot!

Elitloppskollen #2

De redan inbjudna hästarna skördade gott om framgångar i helgen. Etonnant kontrade sig till seger på Vincennes, San Moteur gjorde jobbet i årsdebuten och Vivid Wise As spurtade sylvasst till seger i Turin. Av de som knackar på dörren var det ett styrkebesked från Önas Prince i måndags, och Gocciadoros joker Jimmy Ferro B.R. fick ett perfekt lopp men såg också väldigt fin ut. Även Seven Nation Army stärkte nog sina aktier där. Större frågetecken för Iznogoud Am. Och även om Milliondollarrhyme vann i comebacken kan han väl inte vara aktuell igen…?