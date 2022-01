Bästa V86-draget kan avsluta kvickt

En trolig spik

10 Huddlestone, V86-7

En ganska underskattad häst som tidigare behövde köras i ryggar men numera går från alla positioner. Senast blåste han till ledningen och loppet var vunnit efter 300 meter, så kändes det i alla fall. Intrycket var 10/10 och den här gången får han smyga med lite bakifrån. Många startsnabba med framspår och åtminstone tre av dessa ska laddas. Blir det bara lite körning i inledningen kommer Huddlestones sista 700 bita oerhört bra och i en svårspikad omgång känns det tryggt att luta sig emot det sexåriga formkortet.

Ett roligt drag

8 Go For Manny, V86-6

Blev lite av en kommunare senast han var ute. Då räckte det till en fjärdeplats och den här gången faller han mellan stolarna. Visst möter han bra hästar men många av dom är orutinerade eller så har dom inte startat på ett tag. Får Go For Manny smyga med på innerspåret kan han avsluta kvickt och stämmer det under resan och att någon av de bästa kommer bort finns det fart och kapacitet nog för att vinna.

Två heta ändringar

5 Grisle Odin G.L. (V86-3) skulle egentligen körts av tränare Öystein Tjomsland men det blir i stället Jimmy Jonsson som sköter tömmarna för första gången.

5 Ola Islet (V86-5) ska testas i en amerikansk vagn för första gången i karriären.

Två relevanta intervjuer

Johanna Nordenankar om 11 Genie Am, V86-4:

– Allt är bra med Genie Am. Hon blev struken senast eftersom tävlingarna flyttades och det loppet hade hon kanske behövt för att jag skulle veta hur formen håller sig. Gången innan gick hon upp i vagn och galopperade. Jag tycker annars hon känns smidig och på alerten i träning och hoppas hon är med där framme. Inga ändringar.

Erik Holm om 4 Date Night, V86-5:

– Det hade blivit lite långt mellan starterna och jag tror på en lite bättre insats än senast. Han känns allround och jag tror att kort distans ska fungera bra. Jag är inte främmande för att han kan klättra en bit i klasserna och eventuellt blir det jänkarvagn för första gången i min regi.