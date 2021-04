Bästa spikbudet har bättre form än motbudet

Vilken är kvällens bästa spik?

– 5 Coin Perdu (V86-1) gick bra i skymundan senast. Ligger nog längre fram på formstegen än Shocking Superman och trivs på lång distans. Jag spikar direkt, säger Fredrik Edholm.

Några jackpotdrag att bjuda på?

– Stefan Persson kör två i princip ostreckade hästar. 7 Best In Show As (V86-3) visade fart ett par gånger i fjol och har tränat bra. Även om stallet ligger lågt tror jag hon ska skrälla i ett lågklassigt lopp. 11 Fabulous Ixi (V86-5) visade storform senast och körs av proffskusk i kväll. Till två procent åker även nioåringen med på kupongen.

