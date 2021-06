Axel, 19, spelade in mest pengar i landet

Elitlopplördagens V75-omgång är känd för att vara svårlöst.

Så blev det även den här gången.

Redan när jätteskrällen Upstate Face vann V75-5 försvann många system och när 15 Wild Love skrällde i avslutningen återfanns endast ett fåtal person kvar med sju rätt.

Två av systemen lämnades in av samma person: Axel Clarensson, 19 år.

Totalt drog den minst sagt talangfulle travspelaren in 3,7 miljoner kronor på sina andelsspel som lämnades in via Jägersros travbanas andelsbutik.

”Känner lite press på mig nu”

En summa ingen annan i Sverige kom i närheten av den dagen.

– Jag har inte riktigt fattat det än. Man är ju ganska ung också… Jag känner lite press på mig nu men jag hoppas alla spelare förstår att det är jättesvårt. Jag kan gå ett helt liv utan att vara nära den här summan igen. Jag kör på rätt billiga andelar och har heller inte råd själv att lägga så mycket på spel, säger Axel Clarensson ett par dagar efter storvinsten.

Hur känns det att få in en sån fullträff i så ung ålder?

– Det känns sjukt roligt eftersom man lägger mycket tid på det. Det är härligt att kunna leverera till sina andelsköpare. Jag tycker det är häftigt att kunna dela det med personer som man inte ens känner.

”Det var inga sura miner”

Hur var känslan när du förstod hur mycket pengar du dragit in?

– Jag hade även ett system med mina kompisar här hemma, där vi tyvärr inte hade 15 Wild Love i sista loppet. Så jag skrek faktiskt: ”Fan!”. Även om jag visste att jag vunnit mycket pengar. Men det släppte ganska fort och jag blev glad. Det var inga sura miner från dem heller utan de var jätteglada för min skull.

Systemet såldes i totalt 81 andelar.

Vad har du fått för reaktioner från andelsköparna?

– Det har varit mycket gratulationer. Folk som har tackat och berättat vad de ska göra för pengarna. Det har bara varit glada miner. Det är roligt att kunna bidra till att folk kanske kan göra något kul i sommar.

”Förmodligen blir det nytt jaktsikte”

Hur kommer det sig att du blev intresserad av att spela på trav?

– Jag var med mina kompisar på Halmstadtravet någon gång när jag var 16-17 år och började tycka om det. Sedan testade jag lite själv när jag hade möjlighet och det gick rätt hyfsat. Efter det tog jag steget och började lägga system för Jägersro vilket gick väldigt bra.

Axel Clarensson hade själv en andel i vartdera system.

Ska du göra något kul för pengarna?

– Förmodligen blir det ett nytt jaktsikte. Jag jagar på fritiden. Sedan kommer jag nog spara det mesta. Jag kanske ska plugga till hösten.