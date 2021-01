Avslöjar uppladdningen: Morötter, mys och banan

My Hedberg har varit Powers ständige följeslagaren genom karriären. 25-åringen som är anställd i Robert Berghs stall har fått uppleva flera stora höjdpunkter tillsammans med stjärnhästen. De har bland annat vunnit Svenskt Travkriterium och Europaderbyt, men på söndag väntar deras hittills största uppgift: Prix d'Amérique.

Efter segern i Prix de Croix stod det klart att Power är hästen som ska försvara de blågula färgerna i loppet som betraktas som världens tuffaste. My har varit aktiv inom travsporten i stort sett hela sitt liv – och för henne känns det overkligt.

– Det är så jäkla svårt att beskriva men man får ju ett pirr i hela kroppen, det är drömmar som går i uppfyllelse. Det känns verkligen inte pressat, det är bara en rolig grej. Hästen är så jäkla tuff, säger My Hedberg.

”Sätter pris på sin hagtid”

My Hedberg befinner sig just nu i Frankrike med sju hästar, inklusive Power, på träningsanläggningen Grosbois utanför Paris. Träningsmöjligheterna är oändliga och håller givetvis toppklass. Det finns milslånga sandbanor, rakbanor och rundbanor att välja på och även andra faciliteter som en bana under tak, skrittmaskiner och paddockar.

Här har stjärnhästen kunnat ladda om ordentligt inför söndagens stora uppgift.

– I dag har han varit i hagen hela dagen och det har han tyckt varit skönt. Han sätter verkligen pris på sin hagtid. Han gillar att vara ute. Han bara tagit det lugnt och trimmat på här i skogen efter senaste starten, säger My Hedberg.

Håller till hos Anders Lindqvist

Varje tränare har sin egen ”borg” på Grosbois och My och hennes passhästar håller till hos den svenske tränaren Anders Lindqvist. När My gick på gymnasiet sommarjobbade hon hos Jörgen Westholm och jobbade med hans hästar ett par veckor när de var uppstallade i Utah Beach. Därefter har det blivit några turer till Frankrike – och det är en speciell känsla.

Särskilt den här gången.

– Man önskar att alla som håller på med hästar skulle få uppleva det här för det är något som knappt går att beskriva.

”Mys, morötter och bananer”

Hur ska då stjärnhästen ladda upp inför Prix d'Amérique?

Som en riktig kung skulle man kunna konstatera.

– Han ska gå ett lättare jobb i morgon (tisdag) sen kommer Robert ned och ska trimma honom lite på torsdagen men det kommer att vara mycket mys på agendan den här veckan. Mys, morötter och bananer, det är det han gillar. Man får bara försöka att hålla honom glad och det är inte så svårt, säger My Hedberg och skrattar:

– Sen blir lite massage och till att beta gräs, det kan man göra här och det gillar han!

Tränaren i sulkyn: ”Bästa av allt”

På söndag ska allt vara på topp, och My Hedberg kan alltid lita på sin ögonsten Power.

– Han gör alltid sitt. Man behöver aldrig vara orolig för saken runtomkring. Vi får försöka njuta, det är få som får uppleva det här. Det är klart att det kommer att bli spännande.

Hon gläds dessutom med att det är hennes arbetsgivare Robert Bergh som ska köra hästen i Prix d'Amérique.

– Det är det bästa av allt. Jag tycker att han lyfter hästen. Hästen trivs bäst med honom. De andra kuskarna kör honom också jättebra men det är Roberts häst. Det är fantastiskt kul.