Australisk stjärna klar för Elitloppet

Solvallas sportchef Anders Malmrot fortsätter att bjuda in internationella gäster till Elitloppet.

Av de hittills inbjudna är endast en svensk, och under söndagen stod det klart att ännu en utländsk stjärnhäst är klar.

Tagit hem flera storlopp

Den här gången från Australien i form av Just Believe, som sopat hem storlopp som Inter Dominion, Great Southern Star och Australian Trotting GP under vintern.

– Att tävla mot några av världens bästa hästar är en fantastisk känsla, säger Jess Tubs till Australian Harness Racing.

Just Believe har tagit hem 18 lopp på 57 starter.

Expressen söker Solvallas sportchef Anders Malmrot.