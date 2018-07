Atle Hamre trotsade livstidsavstängning

Den norske travprofilen Atle Hamre är avstängd från travsporten på heltid.

Nu är han i blåsväder igen.

Det efter att ha kört ett träningsjobb med hästen Seven And Seven på travbanan Jarlsberg.

– Karln är snart 60 år och har aldrig gått att styra. Det vet jag, för jag har prövat, säger brodern Frode Hamre till tgn.no