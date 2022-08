ATG och pandemin bakom publikraset

Två dagar kvar till Åby Stora Pris. Vi som hängt runt arenan några decennier känner inte igen oss.

Åbys publikt glittrande diamant gnistrar inte längre.

Precis som de andra stora racen i Sverige under sommaren.

Elitloppet lockade inte ens 20 000 besökare. Trots att nyfikenheten och den evinnerliga längtan efter den stämning som bara finns på en enda travbara runt hela världen skjutits upp i två år.

Trenden har fortsatt. Alla våra lopp som fått våra hjärtan att bulta lite extra behöver en pacemaker.

Sprintermästarhelgen lockade 9 002.

Årjäng hade 5 982.

Trippeltravet på Axevalla 15 199.

Åbergs: 5 284.

I stort sett 50 procent mot anno dazumal.

Det finns flera faktorer varför publiksiffrorna rasat.

För mig är orsakerna två.

ATG och pandemin.

Spelet på hästar har digitaliserats i en enorm utveckling. ATG-bossen Hans Lord Skarplöth har i stort sett gjort allt rätt. Så länge miljonerna ökar kan han inte hängas.

Men han är en stor anledning till att folk hänger hemma i stället för på banorna.

Pandemin innebar att till och med digitala analfabeter tvingades lära sig det mest elementära för att få in ett lir via cyberrymden.

Där står vi nu, 2022.

In på Åby i torsdags stötte jag på en av de alla genuinaste människor och travälskare jag känt genom åren. Han suckade när han tittade ut över de ödsliga läktarna.

- Blir jag ensam i kväll, undrade han.

- Nja, det blir väl runt 200, sa jag.

Bra gissning. Den blev 261.

Det går inte att skruva tiden tillbaka. Hur än vi nostalgiker ber till Gud eller Mammon.

Varken Stig H eller salig Olle Goop kan locka skarorna längre.

Dessutom är konkurrensen från andra evenemang på en annan nivå än tidigare.

Göteborg har en intensiv period just nu. Ed Sheeran har precis haft dubbla konserter. Way Out West utmanar exakt på lördag. Håkan Hellströms trippel på Ullevi väntar.

Hotellägarna gnuggar självklart händerna efter magra år. De kan trissa upp priserna då efterfrågan på rum är stor.

Mitt i detta hamnar Åby Stora Pris.

Inte undra på att de som behöver resa ett antal mil och dessutom ta in på hotell över någon natt reser ragg.

Eller rättare sagt inte reser.

Lägg till det de priser det kostar att sitta på Pegasus och äta en trerätters - snudd på en tusenlapp. Utan något annat än vatten i glasen till dem som önskar så.

Når Åby 5 000 personer i övermorgon är jag överraskad.

Det som verkligen lockar är sporten.

Tack för att den blommar. Trots att Åby Stora saknar ett franskt ess!