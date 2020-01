Aronsson är travets egen vinterspecialist

Termometern må påstå något annat, men almanackan visar att vi befinner mitt i den bistraste vintern.

Enligt SMHI har nämligen just den här veckan på året varit den statistiskt kallaste i Sverige sedan 1700-talet.

I travets värld innebär det skotvång och att de flesta av de bästa hästarna inte tävlar utan befinner sig i uppträning inför kommande säsong.

Men för vissa hästar och tränare är det just vintern som är skördetid.

Att stallform kan följa årstider är inget nytt och här försöker vi reda ut vilka stall man ska hålla ett extra öga på – och vilka man ska undvika att spela – just nu.

Med hjälp av databasen travfakta.se har vi tagit en titt på 2019 års mest framgångsrika tränare i landet och skapat ett index för deras normala form under december-januari-februari.

Indexet baseras på tränarnas resultat vintertid och jämförs med deras totala resultat på svenska banor. Är seger- och platsprocenten högre på vintern blir det ett positivt tal och tvärtom.

Undersökningen innefattar samtliga travlopp som körts i Sverige sedan 2018-01-01.

Lysande förklaring

Noterbart är att två av toppnamnen befinner sig så långt ifrån varandra man kan göra geografiskt, på landets sydligaste respektive nordligaste bana; Jägersros Joakim Lövgren och Bodens Hanna Olofsson.

Ännu ”värre” är emellertid Axevallas Sofia Aronsson, landets mest utpräglade vinterspecialist.

– Jag bara måste ligga i topp i en sådan lista, mina hästar springer ju aldrig på sommaren, säger Aronsson som bubblar av tankar kring varför det förhåller sig så:

– Jag tror att det väger mellan två saker. Antingen att de äter för mycket gräs och blir sega av proteinet eller att de helt enkelt inte duger när det går som fortast. Jag funderar mycket på det, man vill ju utvecklas och bli bättre hela tiden och när gräset kommer upp i år ska jag ta prover direkt för att försöka få en förklaring.

– Men om något har tips om hur man får hästarna att gå på sommaren får de gärna höra av sig.

Har du funderat lika mycket på varför hästarna springer så bra på vintern?

- Ja, och har tror att det är flera anledningar. En är att vi har väldigt fina banor att köra på här på Bjertorp under vintern, det händer nästan aldrig att vi måste ställa in. Att vi tränar i djupsand gör dessutom att hästarna inte blir så känsliga för banförhållanden. Lyckas jag bara sätta rätt grepp i skorna så springer de på allting, vare sig det är löst, genomkladdigt eller frystorkat. Sedan har jag lagt ner väldigt mycket pengar på mitt nya stall och det tror jag också spelar in.

På vilket sätt?

– Framförallt så har vi fruktansvärt bra ljussättning med moderna ledlampor. Det blir som dagsljus även inomhus. När det är mörkt och tråkigt så tappar man energi, det gäller djur lika mycket som människor. Vi låter hästarna gå ute i hage så länge solen är uppe. Sedan släcker vi inte i stallet förrän strax efter 22. Jag tror att ljuset är jätteviktigt. Ser man på mina hästar så är de väldigt blanka och fina i pälsen just nu.

Bjuder på V75-vinnare

Känns det som att du har prickat vinterformen i år igen?

– Ja, absolut. Vi har haft några sjuka hästar, men de som startar går riktigt bra.

Vilken är nästa vinnare från stallet?

– Då drar jag till med Viola Grif på lördag (V75-4). Hon satt fast med massor av krafter kvar i debuten för oss och känts förbättrad i träningen efteråt. I Italien har hon vunnit många lopp från ledningen så det blir full gas för att komma dit. Jag kommer att sätta på ryckhuva och eventuellt en jänkarvagn så hoppas vi att det håller hela vägen, säger Sofia Aronsson.

Tränare: Index (segerprocent under vintern) Sofia Aronsson: +24 (20) Joakim Lövgren: +18 (23) Hanna Olofsson: +18 (17) Peter G Norman: +15 (10) Marcus Lindgren: +11 (16) Per Nordström: +10 (12) Daniel Wäjersten: +8 (24) Magnus Dahlén: +7 (25) Pär Hedberg: +7 (18) Jim Oscarsson: +6 (11) Lars I Nilsson: +5 (15) Per Lennartsson: +5 (14) Nicklas Westerholm: +4 (21) Jan-Olov Persson: +4 (21) Stefan P Pettersson: +4 (15) Jörgen S Eriksson: +4 (14) Per Linderoth: +4 (14) Stefan Melander: +4 (7) Christoffer Eriksson: +3 (16) Fredrik Linder: +3 (14) Robert Bergh: +2 (20) Adrian Kolgjini: +2 (12) Svante Båth: +1 (23) Markus Pihlström: +1 (14) Roger Walmann: +1 (8) Mattias Djuse: 0 (15) Fredrik B Larsson: 0 (10) Eric Martinsson: -1 (17) Ulf Stenströmer: -1 (10) Jörgen Westholm: -2 (13) Claes Sjöström: -2 (17) Timo Nurmos: -3 (26) Johan Untersteiner: -5 (15) Petri Salmela: -5 (9) André Eklundh: -6 (11) Peter Untersteiner: -6 (18) Magnus Jakobsson: -8 (21) Markus B Svedberg: -8 (10) Daniel Redén: -9 (24) Öystein Tjomsland: -10 (16) Pasi Aikio: -10 (18) Björn Goop: -12 (14) Conrad Lugauer: -13 (20) Jerry Riordan: -13 (10) Pekka Korpi: -14 (9) Veijo Heiskanen: -17 (8) Fredrik Wallin: -19 (7) Reijo Liljendahl: -24 (7) Visa mer Visa mindre

Robin Johansson, Kanal 75