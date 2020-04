Ardalan Shekarabi förslag skapar en del frågetecken

Vad innebär då restriktionerna i klartext för den enskilde kunden?

Insättningar per kund begränsas till max 5000 kronor per vecka. Oavsett spelform. Dock per bolag.

Det här skapar ju en hel del frågor:

√ Så den som är i riskzonen att bli spelberoende begränsas nu till att spela bort 20 000 netto per månad? Oavsett om du har spelproblem eller inte så är ju det oerhörd hög summa för merparten av alla spelintresserade. Var ligger åtgärdshjälpen i detta?

√ Begränsningarna ska solidariskt drabba alla som håller på med spel? Spelare på hobbynivå som med systemspel på sportspelen ska anpassa sig till den enskilde kundens regler på kasinoprodukter?

√ 67-75% av de som signalerar spelproblem idag sammankopplar sitt spelande med onlinekasinoprodukter. Varför har inte begränsningar satts in här ”i isolerande tider” istället för att det ska drabba alla spelformer och kundgrupper via insatsbegränsning?

Shekarabis motboksstrategi blir ju till största del kraftlös. Och vi vet ju vad följdeffekten brukar bli i förbudstider. Illegal verksamhet inom samma område växer.

Insatsbegränsningar leder ju till intresse för aktörer utanför licenssystemet.

Begränsningar i insättning och storlek på streckspelens andelssystem leder till ännu större registreringsövervakning. Talar också för att man lägger viss del av sin spelbudget hos olicensierade bolag.

Ministerns hot till underhållningsspelarna om att spel hos olicensierade bolag kan leda till vinstskattsskyldighet biter ju sämre än lösplugg då 95-97% är förlorande kunder.

Om det är spelmyndighetens- och socialförsäkringsministern klara uppfattningar att risken för spelmissbruk ökat under pandemin så borde det vara glasklara bevis på att spelprodukter en gång för alla måste kategoriseras.

■■ Dela upp branschen i Skicklighetsspel (sport/trav/poker) och Förströelsespel. Ger fler möjligheter till konsumentskydd, lättare rikta specialåtgärder och eget områdesansvar.

Ända sedan branschens omreglering för drygt ett år sedan har förändringsbeslut som tagits endast signalerat ”Vi har vidtagit åtgärder”. Syftet och effekterna har i bästa fall varit sekundära.

■■ Spelpaus.se är det lysande undantaget på åtgärd som varit förankrat från alla håll i branschen – och där spelkunden själv bestämmer. Låt kunderna fortsätta var med och bestämma hur de skall spela, vad de ska spela på eller om de väljer att avstå från spel.

Att använda coronaviruset som svepskäl till dagens beslut var svagt. De intressanta frågorna är vad som händer när virusets läskiga grepp har släppt och sportutbudet är tillbaka:

■■ Kommer insättningsregistrering vara kvar?

■■ Fortsätter det illegala spelet att öka?