”Är säker på att han gör en stark insats”

Born to Run (V75-1) har redan vunnit tre V75-lopp under året och man siktar på en fjärde triumf när det är super-jackpot under lördagen.

Spår fem bakom bilen är ett av de bättre spåren.

– Det är en fantastisk häst som alltid presterar på en hög nivå. I senaste starten vann han väldigt enkelt, men här möter han många bra konkurrenter. Jag är i alla fall säker på att min häst kommer göra en stark insats igen och jag får fundera lite på hur jag ska lägga upp det här loppet. Hästen kan öppna snabbt bakom bilen om man vill. Hästen har tränat jättebra efter senaste loppet, tävlar med öppet huvudlag, jänkarvagn och barfota fram, säger Alessandro Gocciadoro.

Sedan över till skrällen Zaccaria Bar (V75-3) som tillhör de minst betrodda i Gulddivisionen, trots en övertygande seger nyligen.

– Zaccaria Bar kom inte till i loppet senast och gick i mål med sparade krafter. Jag är nöjd med startspåret här och får han en bra position i fältet kan jag se honom ta en bra placering. Hästen har tränat starkt efter det loppet så formen ska vara god. Det blir barfota runt om, helstängt huvudlag och förmodligen så fortsätter vi med vanlig vagn som det varit i de två senaste starterna, men jag vill hålla det öppet, säger Alessandro Gocciadoro.