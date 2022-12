”Är riktigt vidrigt – kan knappt kolla”

Tomten, gröten, klapparna och granen är inte långt borta nu.

Men julen är ingenting som travtränaren Emilia Leo går och tänker på.

– Jag är inte mycket för den högtiden, det blir att jag träffar lite släktingar och äter lite god mat. Men mer än så blir det inte, säger hon.

Emilia Leo trivs bäst bland sina hästar på gården några hundra meter från Rommes travbana utanför Borlänge i Dalarna.

Här finns 25 hästar och en ung begåvad tränare som trivs med livet.

– Det är en stor fördel att bo nära banan, jag kan alltid träna på nya fina harvade banor, säger hon.

Emilia Leo, som alltid haft en stor passion för hästar, är uppväxt i närheten där hon bor i dag.

Leo var bara tre år när hon fick sin första häst.

– Det var en liten ponny. Jag fick den av min moster Christina.

– Min mamma Lena höll på med hästar när hon var yngre men sedan blev hon allergisk, numera föder hon upp hästar, säger Emilia Leo.

”Storebror var inte särskilt förtjust”

Som många andra stjärntränare och kuskar fostrades Emilia Leo inom ponnytravet.

– Jag höll även på med ridsport när jag var yngre, säger hon.

I början av tonåren lämnade hon ridsporten.

Då hade hon börjat arbeta i travtränaren Kjell Jonssons stall.

Men det var inte alla i familjen Leo som älskade att Emilia höll på med hästar.

– Min storebror Jonatan var inte särskilt förtjust i att jag höll på med sporten. Han gillade verkligen inte hästarna när han var yngre.

I dag är det annorlunda.

Nu är Jonatan Leo 33 år och delägare i en häst som tränas av lillasyster Emilia.

– Det är rätt kul alltså hur han har ändrat inställning till mig och mitt hästintresse, säger Emilia Leo. Han äger en häst med några kompisar, jag är också med på ett litet hörn.

Hon skrattar.

Det handlar om syskonkärlek.

– Jag brukar ofta påminna Jonatan om vad han sa när han var yngre nu är han här i stallet ett par dagar i veckan och hjälper mig. Jag kanske ska kunna övertala honom att börja jobba som dräng här.

Emilia Leo är mellanbarnet. Lillebror Erik är fem år yngre.

– Han höll på lite med hästar när han var yngre, men inte längre, säger hon.

Emilia Leo är en av landets vassaste montéryttare. Foto: LARS JAKOBSSON / TR BILD

Drömde om att bli veterinär

Emilia Leo gick gymnasiet på travskolan Wången i Östersund.

Men det var inte helt givet att livskompassen var inställd på yrket travtränare.

I unga år drömde hon om att bli veterinär. Emilia gick tre veckor på en naturvetenskaplig linje innan hon hoppade av och flyttade knappt 40 mil norrut till jämtländska Östersund.

Ett val hon inte ångrar i dag.

När Emilia Leo tog studenten 2011 hade hon sedan några år tillbaka redan hunnit med att få monté- och körlicens.

I december 2020 köpte hon gården intill Rommetravet och blev proffstränare.

– Jag jobbade som hästskötare i nio år hos olika tränare. Jag började hos Claes Sjöström och jobbade även hos Kjell Jonsson, Erik Lindegren, Mattias Djuse och Oskar Kylin-Blom.

Talangens dröm efter skolan i Wången var att hon en dag ska bli proffstränare.

Nu kan Emilia Leo se tillbaka på två framgångsrika år.

Hon är en av montésportens lysande stjärnor och hon har även haft stora framgångar i sulkyn.

Leo har bland annat blivit vald till årets komet, fått Stig H-stipendiet och fått ta emot Helen Ann Johanssons pris.

”Det är riktigt vidrigt”

Som tränare har Emilia Leo kört in 1,5 miljoner under 2022.

Det är en höjning med några hundra tusen mot året innan – men inte de siffror som hon satt upp som mål.

– Nu under 2023 är målet att komma över två miljoner, säger Leo.

När det gäller inkörda pengar som kusk har 30-åringen från Rommetravet redan passerat fem miljoner.

Du både tränar, kör och rider monté. Vad kommer du att satsa på i framtiden?

– 2018 och 2019 körde jag 700 och 800 lopp och nådde över nio miljoner kronor under ett år. Nu kommer jag att köra mindre och lägga mer tid på att träna hästarna i stället.

Varför?

– Jag tror inte att jag inte kommer längre som catchdriver, men jag kommer förstås att fortsätta köra mina egentränade hästar i loppen och även åt andra när jag har tid.

Hur är det att stå vid sidan om under ett lopp?

– Riktigt vidrigt faktiskt, jag kan knappt kolla.

Hur är känslan efter en seger?

– Väldigt skön, det är en stor lättnad eftersom det ligger så mycket jobb bakom.

Du har under flera år dominerat montésporten. Kommer du att fortsätta att rida?

– Ja, men jag kommer inte att åka i väg långt för att tävla om jag vara ska vara med i ett lopp, det är inte ekonomiskt försvarbart.

I dag har tränaren 25 hästar.

– Jag hade 27 tidigare men det var för mycket. 20 hästar i stallet är mer lagom, det blir för mycket annars.

Hur tänker du om en hästägare vill anlita dig?

– Jag tittar förstås på hästen innan jag bestämmer mig, men det viktigaste är att det går att samarbeta med hästägaren. Det värdesätter jag mer än hur bra hästen är. Jag behöver lugn och ro för att kunna jobba med hästarna som jag vill.

Hur många ägare har hästarna i ditt stall?

– Drygt 50, många äger bara en häst. Jag har hästägare över hela landet och även utomlands. Vissa bor nära mig, de kommer till gården en gång i veckan, det är bara trevligt.

Vilken häst har betytt mest för dig?

– Sign Me Up Too, jag tog min första V75-seger med honom i ett klass 2-försök 2018 i Östersund. Två veckor senare vann vi finalen på Färjestadstravet.

Emilia Leo segerposerar tillsammans med kärleken David Persson Foto: LARS JAKOBSSON

Emilia Leos kärlek heter David Persson.

Han är travtränare och bor i Skara.

– Vi har varit ihop i tre år nu, säger hon.

Hur fungerar ett distansförhållande?

– Bra, om jag ska ner till södra Sverige och köra så bor jag hos David.

Ni har skilda rörelser, hur ser du på det i framtiden?

– Vår vision är att vi ska träna hästar tillsammans, men det är mycket som måste klaffa då.

Vad betyder David för dig?

– Mycket, han om någon vet ju hur det är att vara travtränare. Det är väldigt skönt att ha någon att bolla med. Jag kör ju en del hästar år honom också.

Vad gör du när du inte arbetar med dina hästar?

– Inte mycket, jag umgås med min storebrors barn.

Kan du stava till semester?

– Nja, jag är dålig på det. Men jag var faktiskt en vecka på Gran Canaria för en månad sedan, det var första gången på tre år som jag åkte på semester.