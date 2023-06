Är nog huvudet högre än konkurrenterna här

V75-1

7 Felicia Zet drog återigen ett spår långt ute på vingen. Men det verkar inte spela någon roll, hon löser sina uppgifter ändå och känns som en motiverad favorit. 11 Marlon Boko har jobbat ihop till en seger snart. Tidigt bud. 6 Cronos Degli Dei är en av de bättre i fältet.

V75-2

Öppen final. 1 Portofino fick ett innerspår och blir han inte fast blir det säkert en bra placering igen. 4 Valmar E.W. måste bara få vinna lopp snart och har ett plusläge. 8 Poleposition och 11 Global Delayed fick båda lite sämre startspår men ingen av dem går att räkna bort.

V75-3

Man måste plussa lite för försöksvinnarna 2 Global Etalon och 4 Epsom As vilka båda befinner sig under utveckling. Men ännu så länge känns Gocciadoros 3 Expo Wise As huvudet högre än sina konkurrenter och utan strul på vägen ska det vara en toppchans i E3-finalen.

V75-4

10 Mahala var struken nyligen och det gör formen lite tveksam, men normalt sett ett hett bud. Från bättre lägen ska 1 Make It A Star och 4 Young Mistress kunna vara med i matchen. 13 Collier I.T. övertygade vid segern senast och ska nog tas på allvar trots ett sämre läge.

V75-5

4 Greensboro Zet är inte helt att lita på men felfri är det hästen att slå för övriga, 5 Lindysmusclemania har vari riktigt bra vid två raka segrar och är ett hett bud igen. Bakom dessa två är det främst duon 6 Doctor Gio och 11 Kingslayer Pellini som pockar på uppmärksamheten.

V75-6

I stoklassen känns det jämnt i E3-finalen. 1 Kinglet Bird och 3 Kickers Sisu vann båda på fina tider i försöken och ska kunna vara med på målfotot. 9 Esmeralda Bex brände som storfavorit senast och lär inte bli lika hårt spelad nu. Räknas ändå. Även 2 Eteria har segerchans.

V75-7

7 Great Skills var helt enorm vid segern senast och är också tränarens val i loppet. Kommer hon bara till från sjundespåret är hon med i striden här också. Stallkamraten 3 L.A.Boko är ett tidigt bud med tanke på läget. 6 Blumen Indal är ute efter revansch efter galoppmissen senast.