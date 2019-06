Runt 50 000 personer hade under onsdagen samlats på Gärdet i högsommarvärmen för att bevittna årets upplaga av Nationaldagsgaloppen.

Då bjöd Ulrika Holmquist, 25, på stor show.

Stjärnjockeyn vann otroliga fyra av sex lopp, trots att hon inte red någon av favoriterna.

– Det är nästan för bra för att vara sant. När man sitter på de hästarna som jag gjorde i går, som inte alls var tippade, så blir man självklart förvånad när häst på häst vinner. Jag har aldrig ridit fyra vinnare på en dag. Så det var jätteroligt.

Det måste varit mäktigt att ta emot jublet från storpubliken?

– Det var ett otroligt tryck. Det är kul att det kommer så mycket människor som inte är hästintresserade också. De är väldigt duktiga på att heja fram hästarna. När man vinner blir det som ett adrenalinrus. Publiken hejar på och hela atmosfären är fantastisk.

Men inte nervöst?

– Nej, som jockey tävlar man hela tiden. Jag har ridit över 1200 lopp, det blir fortfarande som ett jobb. Sedan är det klart att man har förväntningar, men det gäller att komma dit och vara förberedd som vilken dag som helst.

Slog igenom i Nya Zeeland

Ulrika Holmquist inledde sin karriär som jockeylärling i Nya Zeeland, där hon gjorde stor succé tidigt. På drygt två år (säsonger) vann hon 40 lopp – och red totalt in cirka 4,4 miljoner kronor.

Flyttlasset bar sedan hem till Sverige, där hon sakta men säkert slagit sig in i den absoluta eliten. 2018 red hon in drygt två miljoner kronor och i år har hon en segerprocent på närmare 20. Totalt i Sverige har hon dragit in fyra miljoner kronor på två och en halv säsong.

– Jag lärde mig jättemycket i Nya Zeeland. Jag tror att det är något jag kunnat ta med mig till Sverige. Jag lärde mig rida väldigt bra på gräs, eftersom de bara har gräslopp där. Vilket har varit en fördel nu när jag kommit till Sverige. Jag har vunnit 30-40 procent av de gräslopp jag kört i Sverige.

”Rankar mig bland de bättre”

Du har inte funderat på att flytta tillbaka?

– Jo, det är klart. Men inte just nu kanske. Racingen är väldigt stor där, så någon gång tror jag att jag kommer vilja åka tillbaka. Jag har fortfarande kvar kontakterna där borta.

Hur högt rankar du dig själv i Sverige?

– Jag har haft väldigt bra flyt och rankar mig bland de bättre. Sedan har jag har inte samma erfarenhet som riktiga höjdare som Per-Anders Gråberg, säger hon.

– Just nu gäller det väl bara att smida medan järnet är varmt och rida på vågen lite. Det går väldigt bra för tillfället och jag hoppas att det ska fortsätta gå bra. Jag hoppas att ägare och tränare väljer att sätta upp mig på hästar i framtiden. Mitt mål är att jag i år ska nå 100 vunna lopp totalt.

”Det är jämställt – men ändå inte”

Enligt Ulrika Holmquist är det i Sverige dessutom extra svårt att slå igenom som tjej.

– Det är lite tufft att vara tjej i sporten, det är inte många tjejer som når upp till topp sex. Vi tävlar på lika villkor, men hos vissa finns det fortfarande en förutfattad mening om att tjejer är sämre. Men ser man till verkligheten är vi minst lika duktiga. Sedan har det inte kommit fram lika många tjejer i Sverige för att vi inte fått lika många chanser. Det är jämställt, men ändå inte. Man måste verkligen visa framfötterna.

– Fördelen med att vara tjej är jag inte har lika stora problem med att hålla vikten som många har. Jag slipper biten med att banta. Att vara naturligt liten som tjej är en fördel.

”Får för lite uppmärksamhet i Sverige”

Trots att galoppsporten är den största hästsporten internationellt har den inte fått samma fäste i Sverige som travsporten.

Ulrika Holmquist tycker att sporten uppmärksammas för dåligt.

– Det handlar väl om att marknadsföra spelet mer och göra roligare tv-sändningar. Att man försöker attrahera en yngre målgrupp. Så att de inte dör ut.

Får sporten för lite uppmärksamhet?

– I Sverige tycker jag det. Det är världens största sporter och världens största hästsport. Men det är kul med nationaldagsgaloppen som verkligen är bra pr för sporten, säger hon.