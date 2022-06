Är Kalmar bäst – i Östersund?

Bergsåker-tränaren Henrik Svensson reser till Östersund på lördag för att köra två egentränade hästar på kupongen.

Först ut av dessa är kallblodet Kalmar (V75-2) som gjorde ett bra lopp som tvåa bakom Ulvsåsen senast. Den gången startade man tjugo meter bakom men nu står man på samma volt som Ulvsåsen.

– Jag vet ändå inte om det har så stor skillnad. Vi kom fram i rygg på den senast och blev fint framdragen, men visst hoppas man att vi ska ha nytta av ett bättre läge.

– Hästen är uppfräschad för lite småsaker efter det loppet och känns fin och helt borta ska vi inte vara, det är ett jämnt lopp. Jag kommer att köra barfota bak den här gången och det hoppas jag kan höja honom lite till, säger Svensson.

Testar lyckan för första gången

Som sedan står över två lopp innan det är dags för Global Crusader (V75-5) att testa på lyckan i Klass II för första gången.

– Han känns bara bra i träningen och jag kan inte klaga över startspåret. Han kan öppna, men taktiken får ge sig. Vi borde få ett bra lopp under alla omständigheter.

Optimistisk?

– Nja, det är alltid tufft på V75 men hästen är bra och jag skulle inte bli förvånad om han slutar bland de tre främsta åtminstone, säger Svensson.

Lördagens huvudlöpning Jämtlands Stora Pris är en öppen historia i år. Elitloppsfemman Click Bait, Gareth Boko, Mister Hercules och titelförsvararen Vernissage Grif är den mest streckade kvartetten i nuläget.

Missa inte att delta i V75-spelet denna vecka.

