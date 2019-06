Är ett stort problem – klart att jag är orolig

Borta i USA har närmare 200 i tvåårskullen redan kvalat. Där har loppen redan börjat.

Här hemma är motsvarande siffra sju. I hela landet.

19 juli ska första loppet avgöras.

Klart att man blir orolig. För vi har lika bra avelsmaterial som i USA och undrar om vi inte har ännu bättre tränare.

Men visst. Ska sanningen fram skiljer det väldigt mycket mellan just unghästarna i Sverige och USA.

Där borta är de nästan färdiga hästar redan som ettåringar.

Här hemma slåss vi mot tuffa vintrar och du kan inte mata en häst hur mycket som helst.

Det finns bra sätt att komma runt klimatet. Vissa uppfödare väljer att skicka åringarna utomlands, titta bara på min brorson Marcus som har ett gäng fina svenskregisterade hästar.

Men det stora problemet är ett annat. I Sverige får inte tränarna in häst i träning.

Köparna saknas då nöjet att äga häst kostar ganska mycket samtidigt som återbetalningen är långsam. Därför sitter tränarna fast och tvingas äga djuren själva.

I USA hette årets första tvååringsvinnare Can’t Say No. Segern kom mindre än sex månader efter att hästen ropades in på auktion. Naturligtvis en stark tränarprestation.

Men som sagt. Skilda världar.

■ ■ ■

I Sverige toppar Timo Nurmos tränarligan med runt 15 millar inkört.

I USA har Ron Burke kört in 65 vid det här laget.

Samma bland kuskarna. Örjan Kihlström närmar sig 21 millar medan Björn Goop närmnar sig 18.

Men inte ens tillsammans kommer de upp till Tim Tetricks 50.

En svensk häst som tjänar mycket pengar som tvååring får oftast svåra förutsättningar under treåringssäsongen.

Dessutom har vi blivit sämre på att tävla ston mot ston.

Men allt det där är lätt att ändra.

Om vi inser att vi har mycket att lära.

■ ■ ■

Som treåringar har vi däremot inte sämre hästar här hemma. Jag tvekar inte att Belker & co som startar i E3-finalen på lördag skulle ha chans i Hambot om någon månad.

Jag har själv haft turen att vinna Hambletonian med Scarlet Knight.

Och jag tror inte det tar så många år innan det händer igen att en svensk åker över och kopierar den bedriften.

Vi har både hästmaterialet och bra tränare som kan ställa i ordning här hemma.

I E3 ger jag tipset till Belker. Han är ju en son till Scarlet.

■ ■ ■

Kul att Björn Goop och Bold Eagle vann igen i helgen.

Duon startar igen i La Chapelle om ett par veckor och därefter blir det spännande att se Åby Stora Pris. Ägaren Pierre Pilarski verkar sugen på Sverige igen.

Jag kommer ihåg när fyraåringar sprang 18 den här tiden på året och var bra.

Därför saknar jag nästan ord efter att Svante Båths Attraversiamo vunnit på 10,5 full väg på Valla i förra veckan.

Och 3,60 i fast odds hos ATG som derbyvinnare måste vara spelbart.

■ ■ ■

Förr var grundregeln att ha samma starttid.

Numer har inte ens Solvalla samma tävlingsdag.

Men varför inte ens Sportkanalen kan ha samma starttid på travet trots vår massiva tv-satsning övergår mitt förstånd.

Apropå Solvalla kanske vi inte bara borde gå tillbaka till samma dag utan även till färre lopp.

Lär av Frankrike som kan omsätta 50 miljoner på ett enda lopp. Här hemma får lirarna det hur jobbigt som helst som måste sätta sig in i åtta lopp en onsdag.

■ ■ ■

Hur får vi fler aktiva till sporten?

Inte lär det vara genom att göra som mot Årjängsamatören Jan-Arve Svendsen som åkte på 300 kronor i böter för att inte haft vita byxor.

Hade det inte räckt med en varning när Kristian Lindberg kvalade in Svendsens treåring Tapper Ess?