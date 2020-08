Albin är en av landets hetaste travspelare

De som köpt sina travandelar på Ica Supermarket i Tierp de senaste veckorna har blivit rikligt belönade.

För en knapp månad sedan spelade spelläggaren Magnus Blom in en miljonvinst på V75 och veckan efter drog kollegan Albin Kjellberg in 1,5 miljoner kronor – vilket gav hela 126 500 kronor tillbaka per andel.

Under onsdagskvällen var det dags igen.

Den minst sagt formstarke travspelaren byggde sitt system runt spikar på Antonio Tabac och Swagger – och drog ännu en gång in runt 1,5 miljoner kronor.

– Miljonvinsten var en milstolpe på ett personligt plan. Det var min första, men definitivt inte sista. Det är extra roligt att kunna följa upp på det förtroendet jag fick från andelsköparna efter den storvinsten med en till vinst i går. Det gladde väldigt många, kan jag lova, säger han.

”Det blir verkligen en social dimension”

Vinsten per andel blev denna gång 10 300 kronor.

– En av de roligaste detaljerna med att vinna tillsammans är alla glada kommentarer som man får i vår Facebook-grupp: Travtips, V75 tips och travsnack, som är Travcash travgrupp. Det blir verkligen en social dimension och det är häftigt att man kan glädja folk över hela landet, säger han.

Vidare berättar Albin Kjellberg att han inte förrän de två senaste åren börjat lägga ner tid på de stora poolspelen.

– När jag började spela på trav för fem år sedan var min specialitet olika typer av enloppsspel. Framför allt platsspel. De två senaste åren har jag slipat till mitt spelande på V75 och V86. Jag har nött mer systemuppbyggnad och utvecklats inom det. Det är de frukterna som kommer nu. Jag tittar mycket på tider, utrustningsförändringar och spenderar mycket tid i lopparkivet. Sen försöker jag ranka hästarna i loppet utifrån vad jag förväntar mig att de kan prestera och vilken resa de borde få, säger han.

Bjuder på två V75-drag

Vilka hästar lämnar du inte utanför V75-kupongen på lördag?

– 9 Flexible Launcher (V75-4) hängde man på en jänkarvagn på senast. Tyvärr hade man otur med positionerna och trötta ryggar, men han spurtade bra och biken såg ut att ge effekt. Vi får ta betalt på det den här gången istället och hoppas på bättre ryggar. Den vågar jag inte spela utan på lördag.

– Sedan tror jag att 1 Milligan's School vinner gulddivisionen (V75-5) efter att det blivit körning mellan Nimbus C.D. och Elian Web. Kul spik som inte ens är favorit!