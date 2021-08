Akraka: ”För vem vill vi ha snabba tider?”

På löparbanan matade Maria Akraka meter efter meter. Hon tränade på att bemästra mjölksyran, slipade löpteknik och justerade små men ack så betydelsefulla detaljer. Under sin aktiva karriär var hon rankad femma i världen på 800 inomhus, och totalt blev det 18 SM-guld.

Men det som få visste om var att det i bakhuvudet på friidrottsstjärnan fanns en stor dröm.

Den som handlade om att en dag få återvända till hästarna, de stora fyrbenta djuren med mjuka mular, varm blick och explosiva muskler. Jo, för det var inte vilka hästar som helst Maria Akraka förälskat sig i. Det var travhästarna som fångat hennes hjärta, och en riktig ”tonårscrush” kan hålla livet ut, även om man tagit en paus.

– Jag höll inte på med hästar överhuvudtaget under min löpkarriär. Då var man så himla rädd för att bli skadad. Jag vågade inte rida. Men jag lovade mig själv att så fort jag slutar att springa så ska jag köpa en häst – och det gjorde jag. Travhästar är så trevliga. De är mycket hanterade redan från ung ålder och är en väldigt snäll hästras som man borde ha mer användning av än bara som travhästar, framför allt när det slutar.

Löftet efter segern på fortet

Maria Akraka växte upp i Rågsved tillsammans med sina tre syskon och mamma som var ensamstående med de alla. Ekonomin tillät inte mer än en termin på Enskede ridskola. Men när familjen flyttade till Älmsta, Väddö träffade hon på en klasskompis som hade en nordsvensk. Hon fick spendera mer tid i stallet och i högstadiet hamnade hon tack vare en fritidsledare på Mulnäs gård på Arholma. Där drevs det ett travstall.

Hon mockade, selade på hästar – och ibland fick hon följa med på en tur i vagnen.

– De hade några ridhästar också. Vi började åka dit och sen började jag jobba där på helger och så. Det var därför det blev trav. Jag jobbade väl där från åttan och lite under första året på gymnasiet. Sen började jag springa.

Hennes eget löfte om en häst dök naturligtvis upp i huvudet så fort hon avslutat sin egen tävlingskarriär. Hon lärde känna proffstränaren Jim Oscarsson och hans fru Sussie och började så småningom hänga där på helgerna för att rida deras travhästar.

Hon minns sedan tydligt upprinnelsen till inköpet av första hästen – Coat N.Tie.

– Jag var med på fångarna på fortet, då vann vårt lag, det var jag, Billan, Salming och Stig Strand. När jag och Billan åkte över till det här fortet så diskuterade vi vad vi skulle göra om vi vinner, då sa jag att då ska jag köpa en häst – det ska jag också göra sa hon.

”Vill du vara med på en häst?”

I Coat N.Tie. ägde Maria Akraka en tredjedel, men någon större framgångssaga blev det inte. Efter ett par år på tävlingsbanan tog därför Maria, och den andre delägaren Ulla Olsson över träningsbiten från Jim Oscarsson.

– Vi flyttade ned hästen till Munsö på Ekerö och började träna honom själva. Vi gjorde det i några år tills jag i princip kände att jag inte klarade av det. Jag hade två små barn, jobbade på en massa olika ställen och hade hästen. Jag fick inte ihop det. Ulla fick ta över honom helt så det blev hennes häst. Sen låg jag lågt där i några år faktiskt. Jag hann inte med helt enkelt.

Men något gav henne ändå blodad tand – och hon tog även b-tränarlicens.

Efter ett par hästlösa år började hon känna suget efter att äga häst igen, men hon ville gärna göra det tillsammans med någon. Och en fot kvar i travsporten hade hon fortfarande haft tack vare jobbet som programledare för Dagens Spel som sändes hos spelombud.

En tågresa från hästgalan på Rondo i Göteborg blev hennes biljett in som hästägare igen.

– Jag satt på tåget och pratade med Linus Gunnarsson, han hade köpt upp Dagens Spel, vid den här tiden jobbade jag inte kvar där längre men vi pratade. Då kom Niklas Pettersson in i vår tågvagn. Vi hade träffats tidigare när jag jobbade på Dagens Spel, då hade vi gjort intervjuer med honom på Menhammar när han skötte From Above, säger hon och fortsätter:

– Han klev in där och han var rätt bra i gasen trots att festen var slut. Det här var ju dagen efter. Men så sa han: ”Vill du vara med på en häst?”. Och jag hade ju letat efter en häst att vara med på.

Satsningen med ”Hajen”

Hästen hette Highspeed Call, och tillslut var det hela trion i tågvagnen, Niklas, Maria och Linus Gunnarsson som gick ihop och köpte hästen. Den nyköpta hästen stallade de till en början in på Kungsgården, mark som tillhör kungavännen Anders Lettströms ägor.

– Från den stunden blev det väldigt mycket mer häst. När vi köpte ”Hajen” (Highspeed Call) så jobbade jag halvtid på Intersport. Men en halvtid där handlade väldigt mycket om att jag var ansiktet utåt för dem och åkte runt mycket. Det kunde vara tre dagar på raken men sen hade jag väldigt mycket fritid. Jag, Linus och Niklas startade upp en liten verksamhet för att ta emot hästar som konvalescenter.

Highspeed Call blev en V75-häst med över två miljoner kronor insprunget, och startar än i dag. Men numera är det Niklas Pettersson själv som äger honom. Maria Akraka köpte fler hästar, och på Asa Star Commander valde hon att ta ett föl. Det passade bra in i hennes eget livspussel då hon precis börjat på ATG och hade mycket jobb.

Highspeed Call. Foto: LARS JAKOBSSON / TR BILD

Fölungen kom att heta Esther Fall och när hon var inkörd så stallades hon in på Sköldnora där Maria kunde fortsätta sin resa som b-tränare. Men hon hade värdefull hjälp på vägen.

– All eloge till vår fina travsport som är helt fantastisk vad gäller de individer som jobbar och verkar inom svensk travsport. Daniel Redén är jag evigt tacksam. Han lät mig träna hos honom varje tisdag i typ tre år. Då lastade jag Esther och åkte till Daniel Redén och fick träna med honom och hans hästar.

Esther Fall tog fyra segrar, fyra andraplatser och en tredjeplats på totalt 24 starter.

– Det tror jag att jag har Daniel Redén enormt mycket att tacka för. Ester var så stor också, hade jag bara tränat uppe på Sköldnora så hade hon aldrig pallat det. Det var tack vare hans grymma bana som hon blev så bra som hon ändå blev. Men jag har även fått träna med Stig H, han var också otroligt hjälpsam.

”För vem vill vi ha snabba tider?”

I dag arbetar Maria Akraka på ATG:s hästavdelning som affärsutvecklare och projektledare. Hon älskar travsporten, men ser också mycket som skulle kunna förbättras, enligt henne. Däribland brinner hon för mer skonsamt tävlande, som löpare var det något hon själv värdesatte.

– Det är samma sak inom travet. Det handlar om att hålla hästen frisk och att träna samt tävla så mycket som möjligt. Där tror jag att vi har ett jättearbete att göra, säger hon och utvecklar:

– Jag tror att vi bör fråga oss om hårdheten på banorna. I dag är banorna så jäkla hårda, det vill man ha för att få snabba tider, men för vem vill vi ha snabba tider? För spelarna spelar det inte någon roll. Om en mjukare bana är snällare för hästen, varför har vi inte det?

– Hästen har utvecklats och vi har avlat fram snabbare individer, men det finns fortfarande en fysisk verklighet som vi måste förhålla oss till. De är fortfarande av kött, blod, muskler och senor som påfrestas.

”Jobba på att bli mer inbjudande”

Maria Akraka min hur hon som nybörjare inom travsporten en gång ringde Lutfi Kolgjini och frågade om råd, och han tog sig tid för det.

– Det finns också så mycket fint inom travet, och det är en sån sak som är så härligt, att folk ändå vill hjälpa till. Jag var nybörjare men det finns en öppenhet inom travet. Det kan vara bra att lyfta fram det som är inkluderande, för det är en stor tröskel att ta sig in i trav-världen. Det är otroligt mycket att lära sig som de som redan är insatta i travet ibland tar för givet. Det tror jag att svensk travsport måste jobba med, att bli mer inbjudande. För travet har nog en stor fördel att bjuda in fler jämför med andra hästsporter.

Tycker du att att det finns utvecklingspotential inom travsporten?

– Ja, och det är det som är så himla bra. Det finns utmaningar så som det ser ut i dag, men det finns också lösningar för hur man ska kunna tackla de utmaningarna. Alla måste bara vara överens om vilka utmaningar vi ska ta tag i och vad man kan göra åt det. Det är ett gemensamt arbete mellan alla aktörer inom travsporten.

– Men jag älskar ju travsporten, så det finns en fantastisk potential. Det är den vi måste ta fasta på.