Åke Svanstedt tvåa och trea i storloppet

Den 128:e upplagan av Kentucky Futurity avgjordes på klassiska The Red Mile i Lexington under söndagskvällen. Det räknas som världens äldsta klassiska travlopp. Åke Svanstedt hade hela sju hästar med i treåringsloppet, däribland storfavoriten Back of the Neck som kördes av Scott Zeron. Hästen fick en bra resa men började bli rullig i travet in i sista sväng och galoppen kom utvändigt om ledande Beads kort senare. Det var den sistnämnde som tagit täten i början efter att Amigo Volo också öppnat snabbt men överlåtit ledningen.

Tempot var högt loppet igenom och första halvan av distansen travades efter 1.07,6. Amigo Volo bidade sin tid i rygg på ledaren och luckan kom perfekt i sista sväng när Back of the Neck galopperade. Amigo Volo kopplade greppet inne på upploppet och gick undan till en lätt seger. Tvåa blev El Ideal från tredje par invändigt och trea blev Third Shift som spurtade vasst efter en sen lucka. Åke Svanstedt körde själv Gangster Hanover som dock var tidigt slagen.

Men Svanstedt gick inte lottlös för det eftersom han fick se två av sina hästar lägga beslag på andra- och tredjeplatsen. Men bäst var alltså Amigo Hall som trots att han var med i startrusningen ändå vann lätt till slut. Segertiden blev 1.09,0/1609a och tränar gör Richard ”Nifty” Norman. Det här var hästens seger nummer tolv i karriärens 24 starter och han har nästan sprungit in 1,2 miljoner dollar.

Nancy Takter-tränade Hambletonian-tvåan Ready For Moni fick en tappstart då han strulade innan startbilen släppt iväg fältet.

Svenskar tvåa och trea i stoavdelningen

I stoavdelningen i Kentucky Futurity stred Hypnotic Am och Sorella sida vid sida i det längsta. Hypnotic Am öppnade stenhårt från bricka tio bakom bilen, längst ut bakom vingen, och tog ledningen men släppte sedan till Sorella. Den första quartern avverkades efter snabba 1.07,1. När Sorella övertagit ledningen galopperade samtidigt storfavoriten Ramona Hill, som tävlade barfota bak för första gången. Inne på upploppet fick Hypnotic Am chansen och duellerade med Sorella till kort för mål. Då kom Love A Good Story farande och hann fram precis före mållinjen. Hästen tränas av Julie Miller och kördes av Andy Miller. Marcus Melander-tränade Hypnotic Am gjorde en grym insats som tvåa och överbetyg även till Nancy Takter-tränade Sorella som blev trea. Segertiden skrevs till 1.09,2/1609a.

Atlanta imponerade igen

I Allerage Farms imponerade Atlanta när hon slog den äldre eliten. Hon tog ledningen tillsammans med Yannick Gingras men släppte till Gimpanzee som kördes offensivt och övertog täten i utgången av första kurvan. Atlanta fick en perfekt resa där bakom och gled fram på utsidan av Gimpanzee genom slutkurvan. Stjärnstoet tog över befälet vid upploppets början och svarade för en strålande prestation. Segertiden blev 1.08,4/1609a för hästen som tränas av Ron Burke. Gimpanzee stumnade den sista biten och blev sexa i mål.

Michael Carlsson, Kanal 75