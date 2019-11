Åke Svanstedt slog till – på nattens dyraste häst

Svenskarna köpte hästar för drygt 38 miljoner kronor under nattens ettåringsauktion i Harrisburg i USA.

En av våra största stjärnor på andra sidan atlanten, Åke Svanstedt, var köpgladast av alla.

Stjärntränaren budade hem totalt sex ettåringar, varav en utav dem var auktionens dyraste.

”Allting med honom var bra”

Nämligen hästen Gangsta Rat.

– Han är en väldigt fin häst. Stamtavlan är väldigt bra och det finns många bra hästar på mammans sida plus Muscle Hill. Han har en bra form, allting med honom var bra. Han har allt jag vill ha med en häst.

Utöver Gangsta Rat ropade Svanstedt, på uppdrag av SRF Stable, bland annat in Splash Blue Chip för drygt 2,5 miljoner kronor.

Köpet i Harrisburg var dessutom inte första gången i år som Svanstedt stod för det dyraste köpet på en hästauktion.

När Lexington Selected Yearling Sale gick av stapeln tidigare i höst budade Svanstedt hem Red Redemption för en tre miljoner kronor.

Sålde hästar för drygt 23 miljoner

Bland övriga svenskköp betalade Anders Ströms Stall Courant 3,2 miljoner kronor för Illicit Funds och 2,4 miljoner kronor för Keep Your Coins.

Även Björn Norén och Reijo Lilijendahl budade in ett par dyringar.

Dessutom stod Stefan Balazsi (Order by Stable) för ett par riktigt dyra försäljningar. Balazsi sålde bland annat hingsten Take This Society för 4,5 miljoner kronor.

Totalt sålde han hästar för drygt 23 miljoner kronor under natten.