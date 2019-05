Åke Svanstedt om livet i USA: ”Vi blir kvar här”

Svenskar som bara bekantat sig med New Jersey på vägen från Newark-flygplatsen in till New York känner nog igen scenerna från vinjetten i tv-klassikern ”Sopranos”: lika delar nedgångna industrifastigheter och sumpmark, resten sexfilig motorväg.

Men åker man vidare en timme söderut är det en annan värld som öppnar sig. På böljande kullar blandas vårgröna lövträd med den åkermark som gett delstaten namnet ”The garden state”.

Det är här Åke Svanstedt, 60, håller till med sin familj.

Eftersom tävlingssäsongen just kommit i gång på allvar är Svanstedts baserade i lyxvillan – ”jag vet inte riktigt, den är väl fyra- fem- sexhundra kvadrat”, säger han – där det är nära till de stora banorna. På grund av vintersäsongen har de även hus och gård i Florida.

”Den är väl fyra- fem- sexhundra kvadrat”, säger Åke Svanstedt om huset familjen bor i New Jersey. På baksidan finns en pool, förstås. Foto: JOHAN ERIKSSON

Men nu är det snart dags att packa ihop och lyfta mot Sverige. Elitloppet väntar.

– Jag trodde aldrig jag skulle köra nåt mer Elitlopp efter Resolve, säger Svanstedt.

Den inställningen ändrades för ett par veckor sedan.

– Han som är huvudägare i Looking Superb hade skickat ett sms att jag skulle ringa upp. Så då gjorde jag det. Då sa han att han hade suttit och tittat på en film de hade gjort om mig. ”Och då fick jag en idé, och det var att du skulle köra hästen!”

Och så blir det.

– Hästen är ju bra, så inte kan man se sig slagen på förhand. Han slog ju både Propulsion och Readly Express när de möttes sist i Prix d’Amerique. Sen har han vunnit lopp efter dte och man kan ju inte begära mer, även om det kanske varit enkla lopp. Det blir spännande.

Är det Propulsion och Readly Express du ser som de vassaste konkurrenterna?

– Ja, det ser väl ut så. Propulsion är stark och oöm och båda två är ju likadana. Men de är ju inte oövervinneliga för det. så klart

De senaste åren har familjen Svanstedt bara åkt hem vid jul och nyår, så det ska bli kul att komma hem och träffa sönerna som bor i Sverige, och vännerna. Loppet självt blir så klart också en höjdpunkt.

– Det är ju det största i Sverige, och i Europa är det väl bara Prix d’Amérique som kan mäta sig. Det är inte de största prispengarna, men det är en sån folkfest. Det är många som kommer till Solvalla bara för att kolla på hästarna, och inte spelar. Prestigemässigt är det ju stort att vinna Elitloppet. Det är kul att bara vara där och köra och uppleva det.

Du vann senast 2009 med Torvald Palema. Vad skulle det betyda att vinna igen?

– Det är klart att det skulle vara jättekul. Men sen är det ju ändå tränarjobbet som är det största, tycker jag. Jag är ingen catchdriver (kusk som kör åt andra tränare), så jag tycker det är viktigare att träna hästen och se till att hästen är i toppform. Men nu är jag catchdriver här! Folk tittar mest på körningen och kusken. Men vinner hästen så tycker jag tränaren ska ta åt sig den största äran, det är de som gör jobbet.

Åke Svanstedt om framtiden

Onsdagen började tidigt för Åke Svanstedt, som vanligt. Klockan fem gick bilarna mot Pocono Downs, 2,5 timmar bort, för kvallopp. Sen tillbaka hem efter lunch.

Framåt femtiden på eftermiddagen är det dags att åka till hästgården Legend Farm och se till djuren en gång till och förbereda det som behövs innan Sverigeresan.

På Legend Farm jobbar nästan 20 personer för att ta hand om Svanstedts 65 hästar.

– Det är nästan lite för mycket. Det är svårt med personal. Och ju mer hästar man har desto svårare är det ju. Man hinner inte vara med och kolla allt man vill göra. Så skulle vi bara ha hälften av hästarna skulle det fungera bättre. Då kanske man skulle få ut mer av varje individ.

Men det kan du väl styra över själv?

– Jo. Kanske om några år, så kommer vi nog minska ner. Man blir ju inte yngre heller. Men vi har långt ifrån vad vi hade i Sverige, där hade vi 220 hästar sista åren. Här ligger vi på 65 varje år.

Åke Svanstedt tillsammans med sonen Jonas och stjärnhästen Six Pack. Foto: JOHAN ERIKSSON

Du är 60 år nu, hur länge tänker du att du ska hålla på?

– Tja, inte vet jag… Så länge jag orkar och är frisk! Jag tycker det är kul. Det är väl det här med att dra ner på antalet hästar... Sen behöver jag väl inte köra lopp, och åka och flänga och fara som jag gör nu. Om jag inte kör lopp behöver jag inte åka med på varje tävling. Jag tycker ändå att det är träningsbiten som är roligast.

Åke Svanstedt säger att han känner av ett helt arbetsliv i sulkyn.

– Man har ont i nacken och axlarna, efter alla hästar man fått dra hårt i. Så det är klart man är lite sliten i kroppen, när man suttit i den här enformiga ställningen hela livet...

Du går inte på gym eller nåt sånt?

– Man borde ju göra det, men nä... Man ska nog tänka på kroppen innan man börjar få ont. Men jag har aldrig hållit på med det, jag har liksom aldrig haft tid.

Som en av Sveriges mest framgångsrika travprofiler har Svanstedt kört in åtskilliga miljoner kronor – och har lagt miljontals dollar på fastigheterna i USA – men säger att han inte bryr sig så mycket om pengarna.

– Jag har investerat i gårdar och hus, de har ju sina värden. Och de minskar inte. Men jag tänker inte så mycket på pengar, jag är inte sån. Lite koll har man, men det har blivit som det har blivit.

”Pojkarna, de är ju amerikaner”

Sönerna Erik, 8, och Jonas, 6, är med på Legend Farm, och springer omkring och spelar fotboll – ”titta, nu ryker det snart en ruta!”, muttrar pappa när skotten går mot stallväggen – och kör fyrhjuling. Erik i Mohamed Salah-tröja och Jonas i Cristiano Ronaldos.

– Pojkarna, de är ju amerikaner. För dem är allting naturligt här. Sen är väl min engelska inte den bästa, så då frågar jag barnen, och då får man ju svar, säger Svanstedt.

– Det är ändå intressant att flytta till ett annat land. Jag tycker det är kul, jag. Man fattar ändå inte vilken skillnad det är på kulturer. Man tror alla är lika som hemma i Sverige, men så är det ju inte. Det är liksom kul att se allting nytt. Som där vi var i dag, på Pocono Downs, där uppe i bergen i Pennsylvania – det är ju skogens män som är där på travet där! Första året jag var där tänkte jag ”herregud, vad är det för människor som är här?”

Trots att det mesta är bra med det nya livet i USA är det något som fattas: Jakten.

Åke Svanstedt berättar att han brukade skjuta älg och vildsvin, men här är han utan såväl licens som jaktmark. Och tid.

– En höst åkte jag hem för att jaga. Men på sluttampen på säsongen är det så hektiskt med tävlingar här, det är ju hela tiden. Det är kul med jakten, det är avkopplande. Det är väl det jag saknar. Det är väldigt kul att vara med gänget och jaga.

Därför vill inte Svanstedt flytta till Sverige

Men jakt eller inte, någon flytt tillbaka till Sverige är inte aktuell.

– Vi sa det när vi flyttade hit, att vi skulle ge det tiden fram till Erik skulle börja skolan. Men det bara swishade till och så hade det gått tre år. Det var väl först då vi hade kommit till rätta med allting. Vi tycker vi trivs bra, så vi kör vidare. Nu känns det som vi blir kvar. Och vi har investerat mycket, med två gårdar och två hus.

Men det kan bli att justera upplägget lite, för familjens skull.

– Erik frågar varför vi inte bor i Florida hela tiden. Nu har han hört att vi funderar på att bo där nästa vinter allihop, så då blev han glad. Han tycker om det där.

Och det är goda utsikter för att åttaåringen får vara mer i Florida framöver.

Under vintern som gick turades Åke och frun Sarah om att vara på gården i Florida, där hästarna är under lågsäsong, och i New Jersey där barnen går i skolan.

– Nu funderar vi om barnen ska gå i skolan där nere nästa vinter i stället, så hela familjen kan vara där nere. Det blir lite ensamt där när man är själv. Efter två dagar saknar man livet med ungarna.