Ägaren bröt ihop i tv - efter travhästens död

Det var under fredagskvällen som facktidningen Travronden uppmärksammade att Månprinsen A.M. registrerats död på Svensk Travsports hemsida. Hästen hade då inte synts till på tävlingsbanan sedan i slutet på juni på grund av en skada som dock var av god prognos.

Gunnar Melander har inte velat kommentera stjärnhästens bortgång men under V75 Direkt i TV 12 valde Anna Maria Öberg, ägare i hästen och även sambo med Gunnar, att berätta om vad som hänt. Vilket programledaren Per Skoglund sedermera förklarade var för att undvika spekulationer kring varför de låtit Månprinsen A.M somna in.

Den 13-åriga hingsten blev farlig på äldre dagar, berättar Anna Maria Öberg:

– Det var inte längre den underbara hästen vi kände. Han var farlig för sig själv och sin omgivning. När en hingst är så pass gammal hjälper det inte att kastrera. Det fanns ingenting mer att göra och han mådde inte bra.

”Svarta droppar av ilska och frustration”

Anna Maria Öberg säger i TV 12 att det var drygt ett och ett halvt år sedan som Månprinsen A.M. ändrade sitt beteende.

Han blev argsint och betedde sig inte längre som han brukade. Öberg berättar att droppen blev när stjärnhästen gick till attack mot henne och Gunnar Melander.

– Vi fick ta det här fruktansvärda beslutet att han skulle få avsluta sina dagar innan det hände något. Jag vill att han ska bli ihågkommen som den fantastiska häst han var. Det är därför vi aldrig sagt något om det, vi ville kunna ordna det. Vi ville inte berätta något, vi älskade honom.

I en annan intervju med Travronden beskriver hon att det var som att ”en demon tagit över 'Prinsens' kropp”.

– Det började lite för 1,5 år sedan. Prinsen som alltid varit som en liten skål med kärlek och alltid så snäll fick ibland svarta droppar av ilska och frustration. Vi gjorde allt för att få honom gladare. Bytte foder, ändrade träning, flyttade på honom. Vi gjorde allt, men det blev bara värre och värre, säger hon till facktidningen.

Skoglund skakad i tv-sändningen

I tv-studion var programledaren Per Skoglund och experterna Sandra Mårtensson och Micke Nybrink tagna av Anna Maria Öbergs berättelse om stjärnhästens sista dagar.

– Det finns inget bra att säga, vi kan bara önska att ni kan gå vidare och att vi tillsammans kan komma ihåg Månprinsen som den fantastiska individ han var, säger Per Skoglund.

Månprinsen A.M. blev vid fem tillfällen utsedd till Årets kallblod, vann 71 lopp och sprang in 9,4 miljoner kronor under karriären. Hingsten blev 13 år gammal.