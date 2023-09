Admiral As nya kross efter storloppssegern

Det var i våras som stjärnhästen Admiral As under uppmärksammade former flyttades från Reijo Liljendahl till Daniel Redén.

Den sjuårige hingsten, som ägs av Lennart Ågren, gör nu återigen succé på landets travbanor.

I augusti tog Admiral As hem Åby Stora Pris och inför lördagens gulddivision på Sundbyholmstravet fick han därför gälla som storfavorit.

Befogat, skulle det visa sig.

”Börjar bli riktigt kaxig”

Örjan Kihlström låg och sladdade i tredjespår första halvan av loppet innan han enkelt körde Admiral As till spets och avgjorde med god marginal till tvåan i mål.

– Det ser bra ut. Jag sa till Örjan (Kihlström, reds anm) innan att han börjar bli riktigt kaxig. Det såg ut som att han ville fortsätta springa också. Det känns skitbra, säger tränaren Daniel Redén i V75 Direkt.

– Han är ruskigt bra för dagen. Stark, ruskigt stark, hyllar experten Jennifer Tillman.

Tvåa i loppet blev Phoenix Photo och trea blev Brother Bill.