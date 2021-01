52 miljoner i potten – jag har ett rysardrag

V75-1

Voltstart och spår fyra kan ställa till det för 4 Night Brodde som annars har en vettig uppgift. Varning för 6 Kennedy som visade rejäla takter som tvåa senast och har form. Segervane 11 Fortune Mearas blir betrodd men utgångsläget är ett minus.

V75-2

Ett otroligt öppet lopp. Inte minst då 12 Behind Bars fick sämsta läget över kort distans. 5 One Deep Valley och 6 Speed Vici ska man ta med i beräkningarna i ett tidigt skede. 4 Lucky Truc var fin senast och kan säkert rekordsänka. Strecka på!

V75-3

5 Gareth Boko har visat stigande formkurva och fick ett bra läge. Han blir att räkna med nu. 8 Nadal Broline hade inte samma tur med spåret, men han är snart en vinnare igen. Urstarke 7 Pacific Face är helt klart på gång och dessutom distansgynnad.

V75-4

Steen Juuls 8 Chablis D.K. trivs på distansen och lär vara med i den främre träffen. 9 Global Warrior vann på V75 senast och är aktuell för segerstriden på nytt. 14 First One In felade bort en seger på V75 senast. 12 Eclipse Am är ett rysarbud i bra form.

V75-5

Med ett bättre läge hade 8 Devs Daffodil känts som ett spikförslag, men nu kan det bli bekymmer från spår åtta. Peter Untersteiners duo 1 Princess S.W. och 3 Velegance har kunnande som räcker om det stämmer i loppet. 10 Sharp Dream som skräll?

V75-6

3 Four Guys Dream är I bra slag och från ett bra läge är han en het segerkandidat. 6 Cargo Door gör debut i Jerry Riordans regi och värd att ta på största allvar direkt. 4 Emilion är en ny bekantskap som övertygat i Tyskland. Får ju även Goop i sulkyn.

V75-7

Intressant lopp. 11 Dream Kåsgård har imponerat men läge och skotvång gör honom sårbar. Draget kan vara 2 Romero som visat hög kapacitet och alltid tävlar med skor runt om. Duon 6 Don Cash och 7 Cruise har båda viss chans att vinna loppet.