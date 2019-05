2019 blev året som vi helst vill glömma

The show must go on heter det. Även efter en helg där mycket blev fel. Kanske är det därför känslan av tomhet inte är lika stor efter årets elitloppssöndag.

Till och med vädergudarna gjorde sitt för att förstöra festen för alla travälskare och paraplyer blåste sänder i regnskurarna.

Även banan påverkades. Naturligtvis otur med vädret och svårt dilemma. Men eftersom prognosen ändå såg ut som den gjorde tycker jag att man hade kunnat förvänta sig ett bättre ytlager på sportens största dag.

■ ■ ■

Den största katastrofen var dock matchen som kom av sig.

Av duellen mellan Readly Express och Propulsion blev intet.

Min tippade vinnare Propulsion hade möjligtvis en dålig dag men allt fokus förtjänar Björn Goop och Readly Express, som efter att ha vunnit sitt försök kom ut halt och var tvungen att strykas i finalen.

Det var tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.

Timo Nurmos stjärnhingst hade förtjänat få kröna en fantastisk tävlingskarriär med en elitloppsfinal. Nu väntar i stället avel.

■ ■ ■

Mycket diskussion efter loppets olika diskningssituationer.

Vinnande Dijons aktion i såväl försök som final ifrågasattes.

Upploppet i försöket såg värre ut än i finalen.

Heder dock åt elitloppsgeneralen Anders Malmrot som visade fingertoppskänsla genom att tidigt bjuda in skrällvinnaren.

Jag konstaterar att Dijon vann till 28 gånger hos oss men bara gav 16 i odds i den franska poolen. Skrev redan förra veckan om patriotiska fransmän och att de som trodde på Propulsion borde spela honom där.

Här hemma stod Proppen i 2,83, nere i Frankrike i nästan det dubbla.

Vad håller ATG på med som inte kan få till en gemensam spelpool till vår största dag?

Jättefavorit i Frankrike var Aubrion du Gers som i stället för dubbla pengarna hos oss var nedtryckt till 1,30 i Frankrike.

Därför var det nog många fransmän som hade hoppats på diskning av vinnaren.

Och det är klart. Med franska domare hade Dijon garanterat inte vunnit årets elitlopp. Så olika bedömning har vi mellan länderna.

■ ■ ■

Olika bedömning är det också vad gäller att flytta på medtävlare som Jos Verbeeck gjorde bakom Aubrion du Gers för att skapa fritt utrymme. Något som även resulterade i höga böter. Men varför sätter sig firma Verbeeck/Bazire i den situationen själva genom att välja spår ett i finalen?

För mig är det ett märkligt drag att ta risken då de vet att trängning kan leda till diskning enligt det svenska reglementet.

Vår Evaluate gjorde ett bra lopp i fyraåringseliten och kan kanske vara en häst för Elitloppet nästa år. Tyvärr blev han något het på sista långsidan. Nu siktar vi på revansch i Sprintermästaren.

Den svenska aveln visar att det är fortsatt svårt att räcka i världstoppen. Nahar 2013 är den senaste svenskfödda elitloppsvinnaren.