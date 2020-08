19.30 – LIVE: Häng med på miljonjakt

SPIKARNA

V86-2: 3 Mister Hercules vet ännu inte hur det känns att förlora. Han borde nå spets och blir sedan mycket svårslagen.

V86-3: 5 Speedy Tilly har gått bra i ny regi och senast torskade han bara mot Moses. Ska ha fin chans att bara vara bäst.

V86-5: 4 Honey Mearas är ett jättefint sto under utveckling. Såg knallbra ut förra gången och blir inte lätt att besegra.

SKRÄLLARNA

V86-1: 3 Mily såg fin ut som fastlåst förra gången och är uppåt i form. Kan mycket väl skrälla till smaskig procent.

V86-7: 10 Ad Hoc är inte tokig i ljusa stunder och klarar dessutom distansen. Han ska inte glömmas bort bakom 9 Zio Tom Jet.

HETASTE SNACKISARNA

V86-1: Det kan bli jänkarvagn på 2 Rebella Matters!

V86-3: 1 Högstenastalldräng går utan skor för första gången!

V86-4: Jänkarvagn nu på 12 Maximus Victory.

V86-5: 8 Emirate är anmäld utan skor runt om.

V86-6: 1 Knifetown Hall provas med rycktussar.

V86-7: Skorna sitter på för 1 Iron Vivant.

V86-8: 3 You Could Be Mine anmäld utan skor och med jänkarvagn!

V86-1

Tipsettan: 4 Ultra Bright är snabb ut om felfri och kan leda runt om.

Motbud: 5 Wild Love är i fortsatt kanonform. Kan fälla alla igen.

Övrig info: 7 Southwind Queen tufft inne på pengarna.

V86-2

Tipsettan: 3 Mister Hercules är ett obesegrat jättelöfte. Toppchans igen.

Motbud: 1 Selected News är fin men hamnar troligen efter från start.

Övrig info: 8 Global Badman med skorna på.

V86-3

Tipsettan: 5 Speedy Tilly har gått bra på sistone. Snabb ut och kan vara bara bäst.

Motbud: 1 Högstenastalldräng kommer att gå barfota, spännande test.

Övrig info: 8 Desefinado i ny regi.

V86-4

Tipsettan: 4 Bolt Kronos satt fast senast och stallet gillar hästen, bra chans i klent lopp.

Motbud: 6 Harvard Student lättas bak och måste räknas.

Övrig info: 3 Love Your Choice kanske provas med rycktussar.

V86-5

Tipsettan: 4 Honey Mearas har bra chans att vinna igen. Mycket fin senast!

Motbud: 7 Florist är härdad och kan spurta bra, men skor på och snällt upplägg.

Övrig info: 6 Global Brilliance med vanlig vagn nu, lite minus.

V86-6

Tipsettan: 10 One Kind of Art är bra för klassen och felfri blir han svår att stoppa.

Motbud: 5 Artico Zack har chans att nå spets, kan utmana då. Väl hårt spelad ändå.

Övrig info: 2 Air Space låter Örjan Kihlström lite uppåt på.

V86-7

Tipsettan: 9 Zio Tom Jet har höjt sig. Klarar distansen och ska kunna vara starkast till slut.

Motbud: 8 Randemar R.D.duger bra om han håller sig på benen.

Övrig info: 2 Chablis D.K. nu barfota runt om.

V86-8

Tipsettan: 3 You Could Be Mine var sjuk senast. Läge för spets nu och spännande ändringar.

Motbud: 7 Chablis Ribb är härdad och duger gott. Måste räknas.

Övrig info: 8 Keira de Veluwe kanske provas med goggles.