Uppsnack inför V75 med Expressens travexperter

SPIKARNA

9 Strangerinthenight (V75-4)

Har gjort tre starter för Daniel Wäjersten och vunnit två av dessa. I den tredje var hon tvåa bakom Coin Perdu och gick superbt även då. Hon har klarat spår två i volten tidigare och i ett öppet lopp är hon ett spikbud för min del till dryga 30 %.

3 Milliondollarrhyme (V75-7)

Kommer med full form och gjorde en fin insats över lång distans senast, men fick se sig passerad av en smygkörd häst precis före mål. Nu är det kort distans, spetsläge och Ulf Ohlsson upp. Spik!

SKRÄLLBUDEN

9 Your Dreamlove (V75-1)

Är ursäktad för senast då hon fick ett stentufft lopp och inte orkade hela vägen. Har visat upp fin form och sylvassa avslutningar tidigare. Har en fin startrygg i Final Whistle och bör kunna få en fin resa av Mats E Djuse.

2 Loveyouecus (V75-3)

Gjorde comeback efter lite vila senast och vann direkt efter en fin resa i rygg på ledaren. Från ett fint läge är det inte omöjligt att Petter Lundberg sitter i ledningen, och då har han hästen att slå. Barfota runt om och amerikansk vagn denna gång dessutom.

12 One Kind of Art (V75-6)

Jo jag vet, spår tolv på V75 är inte perfekt. Men Oskar J Anderssons häst är nedstruken till spår elva! En strykning på framspår också innebär att hästen har ett ekipage mindre att runda. Han är bra för klassen och då jag inte litar på favoriten 5 Moses kommer jag gardera brett, och då är One Kind of Art ett tidigt streck.

Hetaste snackisarna

V75-1: 7 Zerozerosette blir av med framskorna till denna start. 3 Double Formula kommer från en fin insats och rycker troligtvis alla fyra skor. Vanlig vagn på både 4 Hunter Montana och 11 Reven Dejavu efter att ha tävlat i jänkarvagnar deras senaste starter.

V75-2: Ska favoriten 8 Nårje gå felfritt? Tränare och kusk Björn Steinseth låter nöjd, men fyra galopp på de fem senaste övertygar inte. Skrällen 11 Månremus går utan skor för första gången på länge!

V75-3: 2 Loveyouecus går barfota runt om och i jänkarvagn. Bike blir det även för 7 Double O.Seven, 9 Nicois du Gull och 12 No Pressure.

V75-4: En trio går från barfota fram till barofta runt om, och det gäller 7 Stens Remind, 8 Saga Doc och 14 Luna Nera Doc. Inga ändringar på 9 Strangerinthenight som börjat bländande i regi Daniel Wäjersten. Framgångarna fortsätter här?

V75-5: Kommer 1 The Bald Eagle hålla upp innerspåret? Mycket är vunnet om så är fallet. 8 Eddy West är nedstruken ett spår och har bjudit på riktigt vassa avslutningar på sistone. 6 Morotai Degato går med bakskor denna gång. Oskar Kylin Blom säger att han körde bort minst en andraplats senast när han lämnade rygg ledaren. Revanschsugen?

V75-6: 5 Moses var otroligt bra över kort distans i regidebuten för Håkan K Persson senast. Kan han följa upp det med en till kanoninsats över 2140 meter? Två strykningar gynnar bakspårshästarna 10 Tale of Jacks som går med skor runt om och jänkarvagn, samt 12 One Kind of Art som går barfota runt om denna gång.

V75-7: Mest betydelsefulla ändringen i loppet är kanske att det är Ulf Ohlsson som sitter upp bakom 3 Milliondollarrhyme? Tränare Fredrik B Larsson gör det ofta bra, men Sveriges segerrikaste kusk måste ändå vara ett stort plus. 7 Click Bait är anmäld barfota runt om men går troligtvis endast barfota fram. Kan han utmana favoriten från start? 12 Milligan’s School har fått sämsta läget och får nog en snäll resa denna gång.

Systemförslaget

V75-1: 2, 4, 6, 7, 9, 11. Res: 1-3.

V75-2: 6, 8, 10, 11, 12, 14. Res: 2-13.

V75-3: 1, 2, 4, 7, 11. Res: 3-5.

V75-4: 9 Strangerinthenight. Res: 1-10.

V75-5: 1, 8, 10. Res: 4-6.

V75-6: 4, 5, 9, 10, 12. Res: 6-8.

V75-7: 3 Milliondollarrhyme. Res: 7-5.

2700 rader/1350 kr