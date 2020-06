15.00 – LIVE: Häng med på miljonjakten

Omgången i korthet SPIKARNA 4 Vikens High Yield är klar favorit i V75-inledningen. Robert Bergh häst har en passande uppgift och sitter troligen i ledningen efter en bit. Svårslagen. SKRÄLLARNA Klass II-finalen (V75-2) håller bra klass. Såväl 2 Gigaro Am som 12 Expensive är löjligt bortglömda. 12 Natorp Bo var kanske inte som allra bäst i försöket, men fick en jobbig inledning. Han har gjort strålande insatser bakom Hell Bent For Am och gynnas av att två av konkurrenterna i E3 finalen (V75-6) blivit strukna. HETASTE SNACKISARNA Tänk på att hästar som reser långt kan missgynnas. Det är enormt varmt och flera hästar dricker sämre när de är på resande fot. Första starten med goggles på 1 First Ideal Man (V75-2). Det kan förbättra startsnabbheten + att spår ett bakom bilen på Bergsåker är fördelaktigt. V75-1: 4 Vikens High Yield. V75-2: Alla tolv. V75-3: Alla tolv V75-4: 7, 11 V75-5: 8 Vaduz Wise As V75-6: Alla nio V75-7: 1, 2, 9 7776 rader /3888 kr Visa mer Visa mindre

V75-1

Tipsettan: 4 Vikens High Yield har vunnit fem av sju lopp under året och sprungit in en halv miljon kronor. Senast vandrade han utvändigt Seismic Wave och höll farten starkt som fyra. Vikens High Yield är både stark och snabb och från det här läget kan han öppna raskt. Konkurrenterna har – med all rätt – stor respekt för favoriten och ett troligt scenario är spets och slut. Robert Bergh gav Vikens High Yield fyra getingar i tidningen. Det hade blivit fem om inte tävlingsuppehållet varit en månad.

Motbud: 1 Ribaude har tagit försvarat innerspåret bakombilen, men då var det mycket tur inblandat och ”solfjäderseffekten” räddade Björn Goops häst. Ribaude är klart bäst barfota och eftersom det ”slet” på hovarna senast är det inte helt säkert att han tävlar skolöst i dag.11 Kennedy är i strålande form och gynnas av högt tempo. Barfota i dag.Kennedy är loppets rysare.

Övrig info: 3 Deep Pockets är spetsfavorit, men eftersomhan gör sina bästa lopp över sprinterdistans vinstchansen i min bok begränsad. Ett troligt scenario är att Erik Adielsson överlåter ledningen till 4 Vikens High Yield.Mängder med het information. Skor eller inte på 1 Ribaude? Helstängt istället för norskt huvudlag på 9 Mr Clayton J.Foch rycktussar för första gången.

V75-2

Tipsettan: 2 Gigaro Am har tävlat utan skor i de två senaste starterna. Första vann han på bra vis på Solvalla under Elitloppshelgen. Senast var det nära att han fick chansen när 9 Jagger Boko hade problem med travet genom slutsvängen, men det blev aldrig fritt och Gigaro Am hade sparade krafter i mål. Han kan öppna rätt bra och borde få fin resa i främre träffen.

Motbud: 1 First Ideal Man har utvecklats och trivs utan skor. Innerspåret på Bergsåker är fördelaktigt och eventuellt blir det googles för första gången. Det kan förbättra startsnabbheten och 1 First Ideal Man är ett tidigt bud.

Övrig info: 9 Jagger Boko lättades i balansen senast och kördes i amerikansk vagn. Trots problem med travet blev det seger efter sylvass kuskinsats av Örjan Kihlström. I dag blir det vanlig vagn och tyngre balans och då blir Jagger Boko mer körbar. Kapaciteten är det inget fel på och Jagger Boko tar ned många i spurten. 11 Dwayne Zet har mycket inombords och har inte varit trött vid de två senaste vinsterna. Segrarna är tagna i spets och läget är ingen fördel. Samtidigt är Dwayne Zet under utveckling. Troligen tävlar både 3 Bordeaux S. och 5 Armagnac i amerikansk sulky för första gången.

V75-3

Tipsettan: 5 Barbro Kronos är en mycket välstammad häst hos Svante Båth. Hon har inlett karriären förtroendeingivande och gick med full fart över linjen i försöket. Barbro Kronos har missat lite inför kvalet och borde således vara bättre nu.

Motbud: 3 Loaded Maria är obesegrad efter fem försök och verkar väldigt allround. Hon kan nog öppna rätt snabbt från om man laddar med henne.1 Florist är en av många startsnabba hästar i loppet. Hon har tidigare varit sämre på långresor men får med sig sin hagkompis på resan till Sundsvall. Troligen barfota runt om för första gången! 2 Chablis Ribb är obesegrad i spets och ett troligt scenario är att hon leder loppet med 1 Florist i rygg.

Övrig info: 6 Bank Wise As var inte trött i mål bakom 3 Loaded Maria i sitt försök. Tanken är att hon ska tävla utan skor idag och Reijo Liljendahls häst är mycket startsnabb.9 M.T. Perette tävlar fortsatt med skor, men utrustas för första gången i karriären rycktussar.Barfota runt om för första gången och rycktussar på 10 Globalizer. Helstängt huvudlag och amerikansk vagn på 11 Honey Mearas.Bootsen åker av på 12 Malvha Ha.

V75-4

Tipsettan: 11 Månprinsen A.M. fick ge sig mot 7 Odd Herakles senast men har ändå förkrossande 7–2 mot den norska fantomhästen. Gunnar Melanders stjärna avslutade strålande på Solvalla och att distansen är ett halvvarv längre den här gången är en stor fördel. 11 Månprinsen A.M. gynnas av att fältet inte är fullt och tål att dra upp tempot tidigt och är ute efter revansch.

Motbud: 7 Odd Herakles är otroligt snabb i benen och jagar nionde raka segern. Han får högst troligt en bättre start än 11 Månprinsen A.M. och det är inte otänkbart att han trots 40 meters tillägg sitter i spets innan varvet är avverkat. 1 Spang Viktor vinner och galopperar om vart annat. Örjan Kihlström upp är spännande och Spang Viktor är ett platsbud.

Övrig info: 6 Tangen Haap tävlar troligen utan skor och med ett norskt huvudlag för första gången. 9 Pydin är i bra form men får svårt att räcka till seger.

V75-5

Tipsettan: 8 Vaduz Wise As har vunnit två av tre lopp för Timo Nurmos. Missen kom i Harper Hanovers långlopp där man hamnade på mellanhand. Senast övertogs ledningen efter halva distansen och Vaduz Wise As gick i mål med sparade krafter. Han har lite pengar på sig i förhållande till kapaciteten och styrkan är femstjärnig.

Motbud: 5 Announcement har några lopp i kroppen. Han kämpade tappert som fyra senast trots att han inte fick det rätta fästet. Han är uppfräschad efteråt och tar framskjuten placering. Announcement lättas i balansen till den här starten. Tidig vid gardering av favoriten.Barfota runt om på formstarke 11 Cargo Door.12 Merrit galopperade i bra slagläge senast och kanske var det segern som försvann när han felade 800 meter före mål. Han har övertygat i starterna före och om det löser sig från det här dystra spåret tar han ned många i spurten.

Övrig info: 1 Feerie De Fael har läget och skorna åker av.2 Gordon Mearas fungerade inte perfekt utan skor och tävlar därför med dojorna på i dag. 9 Vien Ici skrällde i Östersund. För första gången i Ulf Stenströmers regi tävlar han skolöst.

V75-6

Tipsettan: 4 Maestro Zon är mycket startsnabb och spetsfavorit. 4 Maestro Zon testas utan bakskor och helstängt huvudlag. Dessutom kör Örjan Kihlström istället för Michael Larsson = stort plus. Spetschansen är god och eftersom förutsättningarna förändrats sedan 7 Selected News, Zack Bris och 9 Revelation strukits ökar det möjligheten att ledaren får bestämma tempot.

Motbud: 2 Global Badman är en jättetalang hos Daniel Wäjersten. Han har fördel av hemmaplan och spåret blev bästa tänkbara och Global Badman kan öppna bra från början. Som vanligt när det är stor final för treåringar maximeras utrustningen på merparten av hästarna: Helstängt huvudlag och eventuellt rycktussar för första gången på 3 Despot Power. Han har gjort bra insatser i varenda start och kan absolut vinna loppet.

Övrig info: Eventuellt tävlar 6 Jeppas Unplugged barfota för första gången i karriären.Debut med amerikansk vagn på 11 Furies Rain och helstängt huvudlag.12 Natorp Bo är en bra treåring och är inte avsågad trotsspåret. Vanlig vagn i dag i stället för amerikansk vagn.Övrig info:

V75-7

Tipsettan: 1 Even ́s Cool Boy tippas knappt före 2 From The Mine. Jag har svårt att sära på duon och valde till sista att ge den förmodade ledaren av loppet tipsettan. I den senaste starten gick Even ́s Cool Boy i mål med sparade krafter bakom 7 Giant Shadow. Den här gången är siktet inställt på spets och slut.

Motbud: 2 From The Mine har äntligen ett bra utgångsläge. Han höll farten mycket tappert utvändigt ledaren senast och kämpade hela vägen in i mål. Han går från de flesta positioner och är ett givet segerbud.”Han är ojämnt startsnabb och jag hoppas att vi kan ta oss till ledningen. Det känns som att han är lite bättre i ledningen”, sa Magnus Djuse i tv-sändningen i går.

Övrig info: 7 Giant Shadow vinner ofta och dirigerade fältet enkelt från ledningen senast. Han är snabb i benenmen det är vingelläge härifrån och han känns sårbar som favorit.9 Viking Brodde fick ge sig i sista steget i comebacken mot 12 Heading Reference. Veckan senare var han ute i styrkeprovet Harper Hanover och det blev för tätt på given. Han har rygg på startsnabba hästar och kan komma igenom bra. Han var tidigare sämre bakom hästar och om tempot är lågt är ett tidigt avancemang attvänta. Norskt huvudlag, precis som senast.